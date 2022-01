FATTO L’INCONTRO, GABBATO LO SANTO: SALVINI E MELONI SPERANO CHE BERLUSCONI PRENDA UNO SCHIAFFO. LO SCHIAFFO DEFINITIVO. I 505 VOTI NON CI SONO. COME PIANO B, I DUE HANNO IN SERBO UN NOME DI MASSIMO CONSENSO: GIANNI LETTA. UN CANDIDATO PERFETTO: UN DIPENDENTE DI MEDIASET, MAI USCITO DA ROMA, PRIVO DI QUALSIASI RAPPORTO CON L’EUROPA - GIANNI LETTA AVVERTE: “BERLUSCONI DEVE ESSERE CONSAPEVOLE CHE QUESTA VOLTA NON RISCHIA DI PERDERE UNA BATTAGLIA MA DI PERDERE LA GUERRA. E FORZA ITALIA SPARIREBBE” - E QUI SI ARRIVA AL DITO NELLA PIAGA: CHI HA GONFIATO COME UNA MONGOLFIERA IL SOGNO QUIRINALIZIO DEL BANANA? L’ARTEFICE DELLA FARSA ‘’BERLUSCONI FOR PRESIDENT’’ SI CHIAMA LICIA RONZULLI, RASPUTIN IN GONNELLA CHE HA SEMPRE FATTO RIFERIMENTO A MATTEO SALVINI - AMORALE DELLA FAVA: IN CASO DI FLOP, FORZA ITALIA FINIREBBE ASSORBITA DALLA LEGA