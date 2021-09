“GLI AMBIENTALISTI RADICAL CHIC SONO PEGGIO DELLA CATASTROFE CLIMATICA” - IL MINISTRO “GRILLINO” CINGOLANI DALLA SCUOLA DI POLITICA DI "ITALIA VIVA" SPARA BORDATE CONTRO I “GRETINI” E RICICCIA IL NUCLEARE (SARÀ CONTENTO BEPPE-MAO): "È DA FOLLI NON CONSIDERARE QUESTA TECNOLOGIA” – CONTE CHIEDE UN CHIARIMENTO E RENZI LO FULMINA: "SPERIAMO CHE IL MINISTRO GLI PORTI LE SLIDE MOSTRATE IERI E CHE CONTE ABBIA LA POSSIBILITÀ DI IMPARARE QUALCOSA DI NUOVO..." – GRILLO SPERNACCHIATO SUI SOCIAL...

Conte, ci sarà chiarimento con Cingolani su politica ambiente

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Ho in programma un incontro per il 14 settembre con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per un chiarimento sui progetti e le politiche per l'ambiente e la transizione ecologica, anche alla luce delle recenti dichiarazioni pronunciate a un evento organizzato da Italia viva". Lo annuncia il leader M5s Giuseppe Conte (ANSA).

Renzi: Bene incontro, speriamo Cingolani porti slide così Conte impara

Roma, 2 set. (LaPresse) - "Bene che Conte chieda un incontro a Cingolani. Speriamo che il ministro gli porti le slide mostrate ieri agli studenti della scuola di formazione Di Italia viva e che Conte abbia la possibilità di imparare qualcosa di nuovo e di rifletterci sopra". Così Matteo Renzi intercettato da LaPresse in un pausa dei lavori della scuola di Iv a Ponte di Legno.

Grillo rilancia rinnovabili,protesta social contro Cingolani

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Dopo aver lanciato il suo warning sul ministro Cingolani a fine giugno quando, di fronte ai deputati M5s, aveva stigmatizzato la direzione intrapresa dal ministro preconizzando "un bagno di sangue", Beppe Grillo oggi tace.

Ma sul suo profilo social rilancia un post di qualche giorno fa in cui aveva riportato la notizia della decisione di Ikea di lanciarsi sul mercato delle energie rinnovabili. Un post che lascia spazio, oggi, a numerosi commenti dei suoi follower.

"Elevato, ma hai letto che per il tuo super Ministro Cingolani 'non si muore di inquinamento'? Un genio!" ironizza un utente; "Cingolani insiste con il nucleare. E' questa la transizione....andando avanti così, sono contento che scomparite" commenta un altro. "Io ne parlerei con Mr Transizione Ecologica Cingolani... ah l'ultima volta l'ho visto era al fianco di Renzi mentre accusava gli ambientalisti. Fai tu..." attacca un altro follower mentre anche un dichiarato sostenitore M5s attacca: "Di Cingolani ne parliamo ? Un grossissimo errore hai fatto... comunque sempre 5 Stelle!". "Dopo Cingolani che ti ha sputazzato per benino un solo post dovresti scrivere e cioè: 'vado in terapia' " scrive sarcastico un altro utente. (ANSA).

Cingolani sfida gli ambientalisti “radical chic” e apre al nucleare

Gabriele Carrer per www.formiche.net

Non considerare il nucleare è “da follI”. Parola di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, intervenuto a un evento di Italia Viva.

Questo perché in tema di nucleare, ha spiegato, “si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante.

Ci sono Paesi che stanno investendo su questa tecnologia, non è matura, ma è prossima a essere matura. Se a un certo momento si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso è da folli non considerare questa tecnologia”.

Poi l’affondo ai critici del nucleare: “Nell’interesse dei nostri figli è vietato ideologizzare qualsiasi tipo di tecnologia”, ha detto il ministro Cingolani. E ancora: “Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti, ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, se non facciamo qualcosa di sensato. Sono parte del problema”. E infine, l’invito ad affrontare il tema senza ideologie: “Se non guardate i numeri rischiate di farvi male come mai successo in precedenza”.

Il ministro Cingolani ha poi richiamato alla necessità di una transizione ecologica che “deve essere sostenibile”: “Non si può ridurre la CO2 chiudendo da domani le fabbriche di auto, mettendo sul lastrico milioni di famiglie”, ha avvertito.

Le sue parole hanno suscitato molte reazioni. C’è chi le ha accolte con favore – un esempio su tutti il quotidiano Libero diretto di Alessandro Sallusti che ha deciso di aprirci l’edizione odierna. E chi le ha criticate. Come Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde: “Cingolani insulta il mondo ecologista e ha aperto una campagna di paura contro la transizione ecologista, per fermare la modernizzazione e difendere gli interessi delle lobby del petrolio”, ha detto attaccando duramente il ministro.

Le cui dichiarazioni, però, raccontano un clima che sta cambiando.

Su Formiche.net Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, commentando la scelta di John Kerry come inviato del presidente statunitense Joe Biden per il clima, ne sottolineava la conversione al nucleare: ”come sta capitando da un po’ di anni fra gli ambientalisti americani, anche lui ne ha riconsiderato il ruolo nel percorso verso la decarbonizzazione”, notava l’esperto richiamando un intervento all’MIT del suo Massachusetts in cui spiegava che il nucleare è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di Parigi.

Più recentemente, sempre su Formiche.net, Corrado Clini, già ministro dell’Ambiente, invitava il G20 Clima (tenutosi a fine luglio a Napoli) a inserire una valutazione sulle prospettive del nucleare. Secondo il rapporto “Net Zero 2050” dell’Agenzia internazionale dell’energia il nucleare, e in particolare quello di nuova generazione, è “fondamentale” per assicurare il backup a zero emissioni delle fonti rinnovabili sia nella transizione sia nel lungo termine, ricordava Clini.

Come evidenziato su queste pagine, la volontà politica e gli investimenti che la strategia europea Fit for 55 incanala verso le rinnovabili sono virtuosi. Tuttavia, molti esperti ritengono gli obiettivi assolutamente irrealizzabili senza ricorso a tecnologie “ponte” come gas e nucleare. Specie perché l’Europa intende alzare gradualmente il prezzo dell’energia “sporca” per disincentivarne l’uso, cosa che già grava sulle bollette elettriche. Il mercato del carbone europeo (dove viene stabilito il prezzo dei “permessi di inquinamento”) manda segnali chiarissimi: lunedì il costo di una tonnellata di CO2 ha sfiorato la cifra record di 61 euro.

Il clima sta cambiando. Anche quello industriale. Non resta che vedere se cambierà quello politico che sbloccare una situazione bloccata su posizioni anti nucleare dai referendum del 1987 e del 2011.

