“ANCORA NESSUN CHIARIMENTO CON SCHLEIN SULLA QUESTIONE RENZI” - GIUSEPPE CONTE OTTIENE CHE AL VOTO IN LIGURIA, EMILIA E UMBRIA IL SIMBOLO DI ITALIA VIVA NON SARA' NELLE COALIZIONI DI CENTROSINISTRA: "È UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER LA NOSTRA PARTECIPAZIONE" – SULLA GUERRA CON GRILLO E SULLA COSTITUENTE DEL M5S CHE VALUTA L’ELIMINAZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE, PEPPINIELLO SPIEGA: “NON POSSO PRENDERMI LA RESPONSABILITÀ DI VECCHIE REGOLE STATUTARIE, CHE..."

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

Giuseppe Conte […] A lei e a Elly Schlein, invece, cosa manca per essere veri alleati? Vi siete poi chiariti sulla questione Renzi?

conte renzi schlein

«Ancora nessun chiarimento. Noi continuiamo la nostra azione politica per tutelare l'interesse dei cittadini e contrastare questo governo, siamo pronti a trovare le opportune convergenze con le altre forze su singolo temi. A partire dalla gravissima crisi dell'automotive in Italia: domani (oggi, ndr) saremo in piazza con i lavoratori per manifestare tutta la nostra insoddisfazione per la strategia imprenditoriale di Stellantis, che ha tradito gli impegni presi con il nostro Paese».

GIUSEPPE CONTE - NICOLA FRATOIANNI - ANGELO BONELLI - ELLY SCHLEIN - - RICCARDO MAGI - FOTO LAPRESSE

Nessun chiarimento su Renzi, diceva, ma intanto nelle tre Regioni che vanno al voto siete riusciti a fare fuori il simbolo di Italia Viva nelle coalizioni di centrosinistra. Ha vinto lei?

«Noi abbiamo sempre chiesto che le coalizioni avessero un programma chiaro e condiviso e fossero fondate sull'affidabilità delle forze politiche coinvolte. È una condizione necessaria per la nostra partecipazione e siamo soddisfatti che sia stata garantita».

IL CAMPO LARGO VISTO DA ALTAN

Prosegue il "confronto deliberativo" della vostra assemblea costituente e domani nei vari tavoli online si parlerà anche delle modifiche allo Statuto del M5s. Nella "guida alla discussione", che avete fornito, si invita a valutare una riduzione dei poteri del presidente e l'eliminazione della figura del garante. Vi preparate a far fuori Beppe Grillo?

«Voglio ricordare che tutte le questioni che verranno affrontate nascono dalla miriade di proposte e suggerimenti emersi dalla base del Movimento.

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE - MEME BY EMILIANO CARLI

Avventura Urbana, la società che sta gestendo questa fase, si avvale del contributo di alcuni esperti per disegnare una cornice che possa agevolare la discussione. Ma tutto è rimesso a quello che verrà fuori dai tavoli di discussione a cui siedono gli iscritti».

Tra gli esperti c'è anche il professor Michele Ainis, che sostiene che i poteri attribuiti al garante siano incostituzionali: avete uno Statuto che cozza con la Costituzione?

giuseppe conte beppe grillo

«Non le sfuggirà che questo Statuto io l'ho ereditato e siamo potuti intervenire solo in parte per modificarlo. Ricorderà che c'è stato uno scontro con Grillo proprio su questo punto. Non posso prendermi la responsabilità di vecchie regole statutarie, che finora non è stato possibile superare».

RICCARDO MAGI - GIUSEPPE CONTE - ANGELO BONELLI - ELLY SCHLEIN - NICOLA FRATOIANNI - FOTO LAPRESSE magi conte bonelli schlein fratoianni GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN giuseppe conte elly schlein genova, manifestazione per le dimissioni di giovanni toti conte fratoianni bonelli schlein ELLY SCHLEIN CONTE IL CAMPO LARGO - MEME BY EDOARDO BARALDI