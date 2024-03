“ANCORA UNA VOLTA GIORGIA MELONI OMETTE E CONFONDE” – NELL’OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DELLE FOSSE ARDEATINE, L’ANPI MENA SULLA DUCETTA CHE NEL SUO MESSAGGIO “NON PARLA DELLA RESPONSABILITÀ DEI FASCISTI ITALIANI, A COMINCIARE DEL QUESTORE CARUSO. È LA SOLITA RILETTURA CAPZIOSA DELLA STORIA CHE TENDE SEMPRE A COPRIRE LE RESPONSABILITÀ DEI FASCISTI…”

Estratto da www.corriere.it

giorgia meloni.

Domenica mattina, nell'ottantesimo anniversario della strage delle Fosse Ardeatine, la ministra di Stato per la Cultura tedesca Claudia Roth, e il suo omologo italiano Gennaro Sangiuliano, sono stati al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per deporre una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa dell'eccidio.

Presente anche il ministro dell`Agricoltura Francesco Lollobrigida. Accompagnati dal capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, il generale dei carabinieri Diego Paulet, hanno poi visitato il Mausoleo. A seguire, i Ministri Roth e Sangiuliano si sono poi recati al Portico d'Ottavia, alla Sinagoga e al Museo ebraico dove hanno deposto una corona di fiori.

fosse ardeatine

[…] «Oggi l’Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 355 vittime del terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella. L’eccidio ardeatino è una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale e ricordare cosa accadde in quel funesto marzo di ottant’anni fa è un dovere di tutti» ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

fosse ardeatine

Parole anche quest'anno, dopo le polemiche dell'anno passato, non condivise dall'Anpi, l'associazione dei partigiani: «Ancora una volta la presidente del consiglio omette e confonde. Non parla della responsabilità dei fascisti italiani a cominciare dal questore Caruso che fu condannato a morte per aver approntato la lista di 50 persone da sopprimere alle Ardeatine.

Non dice che le vittime furono in grande maggioranza antifascisti ed ebrei. È la solita rilettura capziosa della storia che tende sempre a coprire le responsabilità dei fascisti e a negare il valore dell'antifascismo. Un'altra occasione perduta» va all'attacco Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Associazione nazionale partigiani italiani. […]

meme su giorgia meloni 4 eccidio delle fosse ardeatine. GIORGIA MELONI AL CONSIGLIO EUROPEO meme su giorgia meloni 7 eccidio fosse ardeatine.