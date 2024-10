“GLI ATTACCHI DI ISRAELE ALLA BASE UNIFIL POTREBBERO ESSERE CRIMINI DI GUERRA” – GUIDO CROSETTO IMBASTISCE UNA CONFERENZA STAMPA D’URGENZA SUL CASO LIBANO A PALAZZO CHIGI E VA ALL’ATTACCO DI NETANYAHU: “SONO GRAVISSIME VIOLAZIONI AL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NON GIUSTIFICATE DA NESSUNA NECESSITÀ MILITARE…” - VIDEO

GUIDO CROSETTO IN CONFERENZA STAMPA A PALAZZO CHIGI

UNIFIL, CROSETTO: ATTACCHI ISRAELE POTREBBERO ESSERE CRIMINI GUERRA

(Public Policy) - "Gli atti ostili compiuti e reiterati da forze israeliane contro la base UNP 1 31" in Libano "potrebbero costituire crimini di guerra che rappresentano gravissime violazioni al diritto internazionale umanitario non giustificate da nessuna necessità militare”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido CROSETTO, durante una conferenza stampa a Chigi.

CROSETTO,NESSUN MOTIVO MILITARE, COLPI NON SONO PER ERRORE

(ANSA) - "Gli atti avvenuti non hanno una motivazione militare. Aspettiamo la risposta per capire cosa abbia portato a fare ciò che è avvenuto. Non sono colpi partiti per errore". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

