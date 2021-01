“È IN ATTO UN COLPO DI STATO...SEMBRA TRUMP MA E’ GRILLO” - MATTIA FELTRI RICORDA LA MARCIA SU ROMA DELL'ELEVATO DOPO CHE RODOTA’-TA'-TA' NON FU ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. QUANDO FINALMENTE GRILLO COMPARVE, SALÌ SUL TETTUCCIO DELL' AUTO E GRIDÒ "ARRENDETEVI!" (NON SI CAPÌ SE DOVEVANO ARRENDERSI I GOLPISTI O IL POPOLO), POI NE RIDISCESE, INGRANÒ LA PRIMA E SE LA FILÒ, SENZA COLPO DI STATO, MA CON UN COLPO DI...”

Mattia Feltri per la Stampa

grillo piazza santi apostoli

Volete il testuale? Eccolo qua: «Ci sono momenti decisivi nella storia di una Nazione. Oggi è uno di quelli. È in atto un colpo di Stato. Sto andando a Roma in camper. Sarò davanti a Montecitorio stasera. Dobbiamo essere milioni. Non lasciatemi solo».

Sembra Trump, ma è Beppe Grillo.

Me lo ricordo quel giorno, era nell' aprile del 2013. Stefano Rodotà non era stato eletto alla presidenza della Repubblica per il dettaglio che non aveva abbastanza voti, ma bastò perché si organizzasse l' insurrezione. Rocco Casalino mi informò che Grillo sarebbe entrato alla Camera e avrebbe sventato il golpe. Però poi non riuscirono a fargli l' accredito, e come lo sventi un golpe senza l' accredito? Comunque, appuntamento davanti al palazzo per cingerlo d' assedio.

grillo piazza santi apostoli

Ai grillini, chiamati a non lasciare solo Grillo, si unirono centri sociali, Forza nuova e altre amichevoli sigle, per un totale di due, tremila persone, tutte pazze per Rodotà. A Washington no, ma a Roma la polizia arriva, e fece cordone con gli scudi. I soliti cori, ladri, mafiosi, onestà. Giusto per aspettare Grillo. Ma aspettavamo da ore finché, mi pare Vito Crimi, avvertì che Grillo era in ritardo e il golpe lo sventiamo domani: ci si vede alle 15 in piazza Santi Apostoli. Il popolo fu di nuovo puntale. Discuteva da un po' se fosse il caso di espugnare il Parlamento o direttamente il Quirinale quando finalmente Grillo comparve, mise il cambio in folle, salì sul tettuccio dell' auto e gridò «arrendetevi!» (non si capì se dovevano arrendersi i golpisti o il popolo), poi ne ridiscese, ingranò la prima e se la filò, senza colpo di Stato, ma con un colpo di clacson.

grillo piazza santi apostoli donald trump 1 Beppe grillo di Natale grillo MARCIA SU ROMA