23 mar 2024 17:15

“IN AULA HO MOSTRATO A MELONI DUE IMMAGINI DI GAZA. POI LEI SI È COPERTA LA TESTA” (IL VIDEO IN CUI STRABUZZA GLI OCCHI E IMITA LO SGUARDO DELLA DUCETTA) – PARLA ANGELO BONELLI, LEADER DEI VERDI: “IL MIO ATTIVISMO IN PARLAMENTO? NULLA DI IMPROVVISATO. MI CHIAMANO IL RE DEGLI ESPOSTI. I SASSI DEL FIUME ADIGE? NON MI ASPETTAVO L’ILARITÀ DELLA MELONI CHE SI È PARAGONATA A MOSÈ - SALVINI DOVREBBE SPIEGARE PERCHÉ SEI ANNI FA CONTESTAVA IL PONTE SULLO STRETTO COME ME E ADESSO HA CAMBIATO IDEA”- POI RIVELA: “SOGNAVO DI VIVERE IN AMAZZONIA MA…” – VIDEO