“AVETE SENTITO COSA HA DETTO IL NOSTRO MINISTRO GINO LOLLOBRIGIDO?” – DOMENICA, A “CHE TEMPO CHE FA”, LUCIANA LITTIZZETTO HA SPERNACCHIATO IL COGNATO D’ITALIA: “HA DETTO CHE DOBBIAMO FERMARE LA ‘SOSTITUZIONE ETNICA’. NON HO CAPITO COSA C'ENTRA QUESTA FRASE CON L'AGRICOLTURA. IO CREDO CHE UNO COME LUI DEBBA PARLARE DELLA GRANDINATA CHE HA DISTRUTTO I KIWI… CHE NE SO, LA SOSTITUZIONE ETNICA DELLA CAROTA CHE NON È PIÙ ARANCIONE. HA DETTO CHE LE SUE PAROLE SONO STATE STRUMENTALIZZATE MA NO, ERANO CHIARISSIME… ERANO CHIARISSIME”

L'intervento di Luciana Littizzetto a "Che tempo che fa" su Rai3, pubblicato da “La Stampa”

luciana littizzetto a che tempo che fa 4

Vi ricordate Ciccio Bello bellissimo e il Ciccio Bello "angelo negro", vi faccio vedere lo spot e guardandolo sembra di tornare all'alto Medioevo invece, era solo quando eravamo piccoli noi.

Pensa se allora avessero fatto il Cicciobello rom… Ma allora non c'era la sostituzione etnica. Non so se avete sentito cosa ha detto l'uomo che sussurrava ai Meloni.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Avete sentito cosa ha detto il nostro ministro Gino Lollobrigido, ministro dell'Agricoltura? Ha detto che dobbiamo fermare la "sostituzione etnica" e la Schlein si è subito inalberata e gli ha detto che è un suprematista.

Beh che poi non ho capito cosa c'entra questa frase con l'agricoltura. Magari io credo che uno come lui debba parlare della grandinata che ha distrutto i kiwi… della siccità che sta distruggendo le vigne, che ne so, la sostituzione etnica della carota che non ha più i colori, non è più arancione, anzi ha tutti i colori fuorché l'arancione. O, non so, la ciliegia che adesso è gigantesca e costa come un iPhone.

Lui ha detto che le sue parole sono state strumentalizzate ma no, erano chiarissime… erano chiarissime. Però, se si va a vedere, nel tempo questa cosa "loro" l'hanno sempre detta solo che era da un po' che l'avevano smessa… soprattutto la Meloni.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MEME BY EDOARDO BARALDI

Non è una novità. Faccio vedere i tweet di Meloni e di Salvini di qualche anno fa (e sul grande schermo appaiono i tweet di Meloni e Salvini sulla "sostituzione etnica", ndr).

Questi qui dovrebbero tenerli chiusi dentro al Senato e non farli uscire più. Così, per sgranchirsi, fanno il tapis-roulant come Salvini, passano il tempo tenendosi in forma e non fanno casini. Herr Meloni nel frattempo è andata al Salone del Mobile con le scarpe da ginnastica. Ha segnato la discontinuità col governo precedente anche perché secondo me Draghi non le aveva lasciato nemmeno le scarpe da ginnastica.

francesco lollobrigida arianna meloni francesco lollobrigida LOLLOBRIGIDA SUPREMATISTA BIANCO O COGNATO NERO - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

luciana littizzetto a che tempo che fa 2 luciana littizzetto a che tempo che fa 1 luciana littizzetto a che tempo che fa 3