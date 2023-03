“AVREI VOLUTO TIRARGLI UN CEFFONE” – DARIO NARDELLA A “LA ZANZARA” SMENTISCE CHE IL “PLACCAGGIO” DEL GRETINO A PALAZZO VECCHIO, IERI, FOSSE UNA SCENETTA PREPARATA: “ERO LÌ CON I RESTAURATORI AI CANTIERI DI DUE STATUE IN PIAZZA SIGNORIA. APPENA HO VISTO DUE VIGILI CORRERE SONO PARTITO, MI È VENUTO UN COLPO AL CUORE. MI STAVO SENTENDO MALE. IN DUE SECONDI NON HO AVUTO NEANCHE IL TEMPO DI RIFLETTERE. I FIORENTINI ERANO INCAZZATI, MENO MALE C’ERA LA MUNICIPALE A BLOCCARE LA FOLLA” – VIDEO E MEME STRACULTISSIMI

1. NARDELLA A LA ZANZARA SU RADIO 24 CONTRO ULTIMA GENERAZIONE: “MI È VENUTO UN COLPO AL CUORE, MI STAVO SENTENDO MALE QUANDO HO VISTO PALAZZO VECCHIO IN QUELLE CONDIZIONI. AVREI VOLUTO TIRARGLI UN CEFFONE”

Da “La Zanzara – Radio 24”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a La Zanzara su Radio 24 parlando dell’attacco di Ultima Generazione a Palazzo Vecchio: “Scena preparata? Io ero li con i restauratori ai due cantieri di due statue in Piazza Signoria. Loro avevano annunciato pochi minuti prima una manifestazione in centro, per questo c’erano i cameraman. Appena ho visto due vigili correre sono partito, mi è venuto un colpo al cuore. Io mi stavo sentendo male a un certo punto. In due secondi non ho avuto neanche il tempo di riflettere, ho usato parole non da rappresentante delle istituzioni, ho cercato di bloccare il manifestante. Vernice lavabile un corno, più di 5000 litri. Non è questo il modo”

“Qualcosa dobbiamo fare, domani parlerò con l’avvocatura. Quello era fermo inerte, poi l’ho lasciato alla polizia. Avrei voluto tirargli un ceffone, poi son un non violento. Io li ho chiamati barbari. I fiorentini erano incazzati, meno male c’era la municipale a bloccare la folla”.

2. DARIO NARDELLA “HANNO SBAGLIATO BERSAGLIO LA BELLEZZA È PATRIMONIO DI TUTTI” “

Estratto dell’articolo di Filippo Fiorini per “La Stampa”

È noto che il sindaco di Firenze Dario Nardella non tema qualche piccola escursione sopra le righe. Pur con un curriculum politico rispettabilissimo, suona, per esempio, il violino e qualche anno fa ha eseguito nell'ordine Bella Ciao, Bandiera Rossa e l'inno di Forza Italia scherzando in radio. […]

Da ieri mattina, la sua reazione istintiva all'imbrattamento dello storico edificio della giunta, da parte degli ambientalisti di Ultima Generazione […] ha regalato una foto simbolica ormai per sempre affissa nella bacheca del web e riaperto il dibattito sull'opportunità delle proteste, che prendono di mira gli oggetti d'arte.

[…] Non crede di aver reagito in modo eccessivo?

«La situazione mi è sembrata drammatica. La facciata del municipio era completamente macchiata, credevo di vivere un incubo. È stato un gesto di rabbia e disperazione».

I fiorentini e i turisti presenti si sono mostrati solidali?

«A un certo punto ho temuto che la cosa degeneresse in una rissa, tanto i passanti si erano imbelviti contro i due dimostranti. Per fortuna, la polizia municipale è riuscita a calmare gli animi e tenere la cosa sotto controllo. Li ringrazio per questo».

#nardella con la lancia a pulire palazzo vecchio, non so se ruba il lavoro a operai qualificati, ma sicuamente sono punti #fantacitorio @welikeduel pic.twitter.com/wOklAtCNga — Leopardo Virale (@leopardovirale) March 17, 2023

Il palazzo è danneggiato?

«Stiamo facendo le stime in queste ore, ma i tecnici delle Belle Arti mi hanno spiegato che quella era una vernice a base acrilica. Se si fosse asciugata, sarebbe penetrata nella superficie porosa dei mattoni e ora per pulire dovremmo intervenire in modo molto più invasivo».

[…] Ultima Generazione sostiene che la sua amministrazione mantenga troppi limiti all'installazione di pannelli fotovoltaici in città. Cosa risponde?

«Dimostrano di non sapere che Firenze è stato il primo grande Comune italiano a togliere tutte le autorizzazioni edilizie per i pannelli fotovoltaici. Queste persone hanno sbagliato indirizzo».

[…] Che cosa vorrebbe dire a quegli ambientalisti?

«Sono ancora un po' scosso dalla vicenda. Quando riordinerò le idee, cercherò di capire qual è la cosa migliore da fare con questi ragazzi. La prima cosa che direi loro è che hanno clamorosamente sbagliato. Con il loro gesto, in realtà, fanno del male a ciò che di più prezioso ha l'umanità, cioè la bellezza. […] Comunque, bisogna trovare il modo di prevenire atti di questo tipo». […]

