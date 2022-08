“BAMBOLA PECHINESE” - MARIANNA MADIA RIVELA DI ESSERE INSULTATA DURANTE UN COMIZIO A CIVITAVECCHIA DA GIOVANNI MOSCHERINI, CONSIGLIERE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA - LA DEPUTATA DEM SI E' RIVOLTA ALLA MELONI: "DA MADRE A MADRE TROVA GIUSTO CHE IO SIA STATA INSULTATA?" – SUI SOCIAL I DEM CAVALCANO LA POLEMICA: “COSÌ RISPETTANO LE DONNE IN FDI? FIAMMA O MENO SIETE IMPRESENTABILI!” - VIDEO

"Cara presidente Meloni, trova giusto che in campagna elettorale, nel bel bezzo del corso di Civitavecchia un suo consigliere comunale mi abbia insultata? Siamo entrambe madri di figlie femmine, quale società in questo modo costruiamo per le bambine che crescono nel nostro paese?".

Va dritta al punto Marianna Madia, la dem candidata alla Camera che oggi, mentre si trovava a Civitavecchia per la campagna elettorale è stata definita "bambola pechinese" dall'ex sindaco della città Giovanni Moscherini di Fratelli d'Italia.

"Evidentemente - conclude Madia in un video su Twitter - non basta un partito a guida femminile per avere una classe dirigente rispettosa delle donne".

Per ora Meloni non ha risposto alle domande della parlamentare che è stata raggiunta dalla solidarietà di colleghe e colleghi dem. Tutti chiedono che la leader di Fratelli d'Italia chieda scusa per l'accaduto, denunciato da Linda Ferretti, capogruppo del Pd a Cerveteri che ha assistito alla scena: "Mentre Marianna Madia era a Civitavecchia in campagna elettorale - ha scritto - Moscherini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, l'ha pesantemente insultata.

Così rispettano le donne in FdI? Così ci si confronta in democrazia? Fiamma o meno, il partito di Meloni ha un problema di classe dirigente. Impresentabili!".

''Ogni giorno una conferma dell'alto livello della classe dirigente di Fratelli d'Italia e della loro considerazione delle donne - commenta Cecilia D'Elia, candidata Pd a Roma e portavoce della conferenza delle donne democratiche - Il campione di oggi si chiama Gianni Moscherini ed è consigliere comunale a Cerveteri.

Il prode Moscherini non trova niente di meglio da fare che insultare Marianna Madia impegnata in quel territorio per la campagna elettorale. Le parole usate 'bambola pechinese' rendono bene l'idea della sua cultura. Che fai Giorgia ti scusi per questa ennesima vergogna?''.

Non è la prima volta che Moscherini si rivolge in maniera sessista a delle politiche: a maggio scorso, si è rifiutato di firmare un protocollo che impegnava i candidati sindaco di Cerveteri ad assicurare un corretto svolgimento della campagna elettorale e in quell'occasione si è rivolto alle sfidanti con frasi come "stai zitta" e "a voi due chi vi ha autorizzato a parlare".

Intanto la polemica monta: "Moscherini, consigliere comunale di Fdi a Cerveteri, ha insultato pesantemente @mariannamadia mentre era sul territorio, tra la gente, a Civitavecchia - scrive il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre su Twitter - Questo è il rispetto che hanno per le donne. Vergogna!".

La senatrice dem Valeria Valente si dice "vicina a Marianna Madia. Fdi non perde occasione per offendere le donne mostrando una cultura drammaticamente misogina. Certa che Marianna non si lascerà intimidire, avanti!".

Flavia Amabile per “La Stampa”

Nella campagna elettorale più noiosa del Millennio finalmente arriva la novità in grado di vivacizzare un dibattito costretto a dividersi tra guanciale e pancetta. Giovanni Moscherini, detto Gianni, estimatore di Giorgia Meloni, "uomo del fare" come si definisce, ex sindaco di Civitavecchia, consigliere comunale di Cerveteri e una condanna per consulenze illegittime, ieri ha incontrato Marianna Madia, candidata per il Pd alla Camera, durante una sua tappa della campagna elettorale.

«Nel bel mezzo del corso di Civitavecchia»» racconta Marianna Madia in un video, mi ha insultata. Cecilia D'Elia, anche lei candidata del Pd alla Camera, entra nei dettagli dell'insulto, «bambolina pechinese».

Giovanni Moscherini, detto Gianni, smentisce ma nemmeno la più fervida fantasia avrebbe potuto partorire un'espressione così esotica quindi si tende a credere alla versione Madia-D'Elia. Da una ricerca in rete l'espressione «bambolina pechinese» non ha precedenti. In realtà non ha nemmeno significato assegnando a Giovanni Moscherini, detto Gianni, il merito di aver inventato il primo insulto incomprensibile di questa campagna elettorale. -

marianna madia paolo gentiloni