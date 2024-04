Articolo di Giulia Cerasoli per “Chi”

L’appuntamento è a Firenze dove, dopo l’intervista, parteciperà alle nozze di una coppia di amici di Francesca. Una giornata particolare per il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel ruolo di fidanzato ufficiale di Maria Francesca Verdini (che da poco ha aggiunto anche il cognome della madre, Fossombroni) ormai da cinque anni.

Questo è il mondo toscano di lei, sono i suoi amici. La maggioranza di loro sono più giovani del Capitano, visto che Francesca ha 31 anni e lui 51. Ma il ministro giura di non sentirsi a disagio. E così prendendo spunto da La ragazza del mirto, il capitolo dedicato a Francesca che fa parte del suo libro Controvento (in libreria dal 30 per Piemme), parla con noi del suo amore, forse come mai aveva fatto prima, raccontando il come, il quando, il perché e anche il futuro del suo progetto sentimentale, proprio nel bel mezzo di una campagna elettorale infuocata per le europee. E con lei posa per la prima volta in un servizio fotografico esclusivo di coppia, che è un progetto di vita a lunga scadenza.

Ministro, lei racconta nel libro di quel gennaio del 2019 in cui, con un gruppo di amici, conobbe per caso Francesca in una pizzeria del centro a Roma. Quella serata finì poi a casa sua con 20 persone a parlare a lungo di cinema e politica, sorseggiando del mirto artigianale. Aggiunge che fu però solo grazie a un sms di Francesca, di semplice cortesia, che settimane dopo le rispose proponendole di rivedervi. Insomma, è stata Francesca a prendere l’iniziativa?

«Direi che è stato il caso. Non ci sarebbe stato nulla di male se avesse preso lei l’iniziativa, ma non è stato così. Non ci eravamo scambiati i numeri. Però, nei giorni successivi all’incontro, confesso che andai a controllare sul suo Instagram che tipo era e se c’erano fidanzati presenti. Insomma, ho fatto quello che fa regolarmente mio figlio Federico, che ha 21 anni, o anche i coetanei di Francesca. Non è stato amore a prima vista, lei voleva solo ringraziarmi, senza secondi fini».

Vi siete rivisti alla fine solo il 13 marzo.

«Avevamo un appuntamento per un aperitivo, la sera. La raggiunsi e mi trovai però in una situazione che non mi aspettavo assolutamente. Era con dieci amici seduta allegramente a un tavolo e c’erano due paparazzi sulla porta. Un contesto inconsueto per un ministro. Pizza, birra e due ore di chiacchiere. Poi siamo usciti separati dandoci un appuntamento sotto casa mia, stavolta da soli, per una lunga passeggiata notturna fino al Vaticano».

Avete 20 anni di differenza: le capita di provare un po’ di imbarazzo in mezzo ai suoi amici?

«Assolutamente no. E spesso, devo dire, ci sono amiche che hanno sposato un 45enne o anche altri amici sui 50. Lo confesso: non avrei mai pensato di avere una compagna tanto più giovane. Mi sono chiesto più volte come reagirei se mia figlia Mirta, quando avrà 20 anni, si presentasse con un signore di 40 divorziato con due figli… Ecco, non le direi assolutamente nulla. Non potrò più permettermi nessun giudizio. Sono liberi di scegliere chi vogliono i miei figli».

Per voi non è stato un problema?

«Mai, altrimenti non staremmo insieme da cinque anni. Le nostre famiglie, che, diciamo, non sono proprio semplicissime, hanno dovuto abituarsi. Dopo una settimana di frequentazione, Francesca si è trasferita da me».

Ma quella sera della prima passeggiata neppure un bacio dal capo della Lega?

«No, solo la buonanotte. Però il 17 marzo il bacio è arrivato. Confesso che Francesca mi ha aperto mondi che non conoscevo. Sono fortunato».

Eppure inizialmente qualcuno ha pensato a un colpo di testa.

«Invece siamo qui ed è solo l’inizio. Stiamo benissimo insieme. Lei riesce a sopportare il mio disordine e la mancanza di tempo. Mi segue in giro per lavoro e io la accompagno ai festival o al cinema (Francesca è una produttrice cinematografica, ndr). Un ambiente culturale politicizzato il suo, ma ricco di professionalità straordinarie che con lei ho avuto modo di incontrare, anche se inizialmente ai festival qualcuno mi guardava un po’ storto... Poi mi ha fatto scoprire Firenze, questa città meravigliosa».

Ministro, si è adattato alla vita di una ragazza?

«Prima di tutto io 51 anni non me li sento. Francesca poi non ama andare spesso a ballare. Preferisce, come me, vedersi con amici in casa davanti a un bicchiere di vino. Semmai siamo andati a qualche concerto. Tra i cantautori, lei ama De Gregori e Vecchioni, io De André tutta la vita».

Ha due figli, Federico di 21 anni e Mirta di 11. Per Francesca non deve essere stato un dettaglio da poco.

«Si adorano. Sono fortunato, lo ripeto. Si sentono e si vedono anche senza di me».

Ok, ma Francesca tra poco vorrà un figlio, magari.

«Non abbiamo fretta, ma sono pronto per un altro bambino, Per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe. Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio. Certo, a 51 anni, ho gli occhiali, il mal di schiena e non posso sollevare pesi a lungo… Ma siamo pronti, magari per un maschietto…».

Pronto anche per le nozze?

«Non abbiamo mai parlato di nozze. Francesca mi raccontò che da piccola sognava l’abito bianco sulla spiaggia di Bolgheri… Ma io sono divorziato. Comunque parliamo di figli e non di matrimoni. Non è necessario un certificato per noi. Non è in agenda».

Una casa vostra è in agenda?

«Ora siamo in affitto, ma ci piacerebbe una casa definitiva a Roma. Si occuperà Francesca di trovarla e arredarla. È bravissima».

Litigate per la politica?

«Francesca è cresciuta a pane e Berlusconi. Era una militante fin dalla scuola. Ora vota per me, ma è stata sempre liberal. Infatti la pensiamo in maniera differente su alcuni temi etici. Su cosa discutiamo? Sui cani nel letto. Lei adora i suoi cuccioli e ho imparato ad amarli anche io, ma quando saltano sul lettone cerco di resistere».

Pentito di qualcosa sul fronte privato? Prima di Francesca ha avuto una moglie, compagne (tra cui Elisa Isoardi) e due figli.

«I divorzi e le separazioni sono sempre delle sconfitte personali. Ma non ho rimpianti. Ho buoni rapporti con le madri dei miei figli. Di base sarei un fedele. Ma ammetto che mi è capitato di tradire e sono stato tradito».

Che cosa regala a Francesca?

«Fiori, spesso e volentieri. A volte li mando a Francesca anche solo per esserle più vicino. Ma è lei ad avermi fatto il regalo più bello: la festa a sorpresa per i miei 50 anni. Mettere insieme famiglia e politica è complicato, per questo sono contento che i miei genitori abbiano visto gli amici di sempre insieme con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Non ne sapevo nulla io, mi aspettavo solo un weekend di pesca e relax. Sarà un ricordo indelebile e lo porterò nel cuore, anche perché Silvio è scomparso dopo poco».

Francesca è sportiva e a lei piace mangiare.

«Non solo, lei è vegetariana e disciplinata e io a volte metto il muso. Sono molto sedentario e amo la carne».

Chi cucina?

«Poco entrambi. Non andremo certo a Masterchef».

