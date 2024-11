Da

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/11/03/travaglio-renzi-boschi-peli-superflui-nove-video/7753136/

marco travaglio accordi&disaccordi

“Basta con Renzi e Boschi! Sono due peli superflui della politica: cercano di rientrare nel Pd per riagguantare un seggio”. Così Marco Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato i risultati elettorali delle regionali in Liguria, dopo le quali nel centrosinistra si è aperta una polemica sulle alleanze tra Pd, M5S e Italia Viva.

“Intanto questi che parlano di chi ha perso le elezioni e non hanno nemmeno presentato la lista, già fanno abbastanza ridere. – ha detto il direttore del Fatto Quotidiano – Sono dei peli superflui della politica che cercano una zattera sulla quale salire in corsa per cercare di riagguantare un seggio o due per loro stessi.

renzi boschi

Sono ansiosi di fare un’alleanza con i Cinque Stelle, che però disprezzano con tutte le loro forze. E poi si incazzano se i Cinque stelle con loro non ci vogliono stare. – ha proseguito – Loro però governavano con Bucci e pretendevano che per combattere Bucci ci si alleasse con loro, che erano alleati con Bucci. Puoi combattere Bucci alleandoti con un suo alleato?“.

Secondo Travaglio “è una cosa talmente ridicola che sembra anche offensivo doverla ripetere. Sono ancora convinti veramente che se fossero passati in una notte dall’alleanza con Bucci all’alleanza con gli avversari di Bucci, la gente avrebbe preso tutto sul serio? – ha spiegato ancora il giornalista – I Cinque Stelle non avrebbero preso nemmeno il 2%.

marco travaglio accordi&disaccordi

Già hanno donato il sangue a un candidato per loro invotabile come Orlando, in più se ci fosse stato pure Renzi, ma veramente per quale motivo un elettore dei Cinque stelle avrebbe dovuto andare a votare? È chiaro che loro (il Pd, ndr) sono impegnati a prendere a calci nel sedere gli elettori, lo hanno fatto, infatti sono passati dal 40,8% del 2014 allo zero virgola qualcosa di adesso, ma non è che tutti i partiti sono votati al martirio perché bisogna imbarcare questi due, trovare loro un altro posto e un’altra immunità parlamentare!”, ha concluso Travaglio.

MARCO TRAVAGLIO A OTTO E MEZZO MARIA ELENA BOSCHI E MATTEO RENZI - ASSEMBLEA NAZIONALE DI ITALIA VIVA