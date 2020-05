“DI BATTISTA SINDACO DI ROMA? CE LO VEDREI BENISSIMO” – CARLO SIBILIA LANCIA LA PROPOSTA-KILLER PER DIBBA: CANDIDARSI PER IL CAMPIDOGLIO DOPO L’ESPERIENZA RAGGI SERVIREBBE SOLO A BRUCIARLO E A TOGLIERLO DALLE PALLE A DI MAIO PER GLI STATI GENERALI – CRIMI INTANTO PROPONE DI RICANDIDARE RAGGI E APPENDINO SFANCULANDO LA REGOLA DEL DOPPIO MANDATO (O MANDATO ZERO). E LA LOMBARDI (NEMICA NUMERO UNO DI VIRGY) SI INCAZZA

1 – «DI BATTISTA CANDIDATO SINDACO A ROMA»

Da www.nextquotidiano.it

alessandro di battista virginia raggi

Di Battista capo politico del M5S? “Non so quale sarà la scelta di Virginia Raggi, ma Alessandro potrebbe magari pensare alla sua città e proporsi a sindaco di Roma, io ce lo vedrei benissimo, per amore della sua città potrebbe fare bene”: ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Carlo Sibilia, sottosegretario agli Interni e deputato M5S propone così a Dibba di fare le scarpe a Raggi e proporsi come primo cittadino della Capitale.

CARLO SIBILIA LUIGI DI MAIO

Sibilia ha anche parlato delle mozioni di sfiducia nei confronti di Bonafede respinte: Il voto di Renzi alle mozioni di sfiducia? “Sono quelle vicende che non capisci come si risolvono, ti chiedi perché si alzino questi polveroni incredibili. Invece di distribuire i soldi alle imprese, in un momento del genere, pensiamo ai voti di sfiducia. E’ imbarazzante mettere in piedi una cosa del genere”. L’ingresso di Maria Elena Boschi nel governo sarebbe un passaggio positivo? “L’esecutivo sta facendo bene, non ha bisogno di altre cose. Spero che in Italia Viva siano convinti per motivi politici”, ha concluso Sibilia a Rai Radio1.

CARLA RUOCCO ALESSANDRO DI BATTISTSA VIRGINIA RAGGI LUIGI DI MAIO

2 – CRIMI: SÌ AL DOPPIO MANDATO PER RAGGI E APPENDINO MA IL MOVIMENTO SI SPACCA

Emanuele Lauria Diego Longhin per "la Repubblica"

IL SONDAGGIO BANFI-RENZI PUBBLICATO DA CARLO SIBILIA SU FACEBOOK

Di nuovo in corsa, ma per chi? I 5 Stelle rilanciano le loro donne-simbolo, Virginia Raggi e Chiara Appendino. A metterle in pista, un anno prima delle elezioni comunali a Roma e Milano, è il reggente Vito Crimi, che amplia la regola del "mandato zero" e dice di voler sottoporre a Rousseau la possibilità di ricandidatura dei sindaci (delle sindache, nello specifico) che alle spalle hanno pure 5 anni da consigliere comunale. «Lasciamo la parola ai nostri iscritti nessuno vuole forzare. Abbiamo questo "brutto vizio" - ironizza Crimi - che quando c' è da fare una scelta facciamo votare i nostri iscritti e ci ha sempre aiutato».

chiara appendino alessandro di battista 1 carlo sibilia 1

Passaggio non facile, viste le resistenze interne ed esterne che ad esempio Virginia Raggi deve affrontare nella Capitale. La consigliera regionale del Lazio Roberta Lombardi ha già bocciato l' ipotesi: «Da portavoce al secondo mandato e da membro del comitato di garanzia, dico basta deroghe.

alessandro di battista virginia raggi

luigi di maio roberta lombardi virginia raggi

Consigliere mandato zero, sindaco mandato doppio o titoli fantasiosi sanno un po' di presa in giro», sono state a botta calda le parole di Lombardi. Che chiede, prima del voto su Rousseau, un confronto agli stati generali, rinviati a causa dell' emergenza Coronavirus. Il tema sta dilaniando il gruppo in Campidoglio. Raggi lo sa ma, nell' affrontare la questione del secondo mandato, dà una risposta spavalda: «Non nego che sto ricevendo delle richieste...». Le polemiche? «Non ci faccio caso», taglia corto la sindaca.

raggi lombardi

Più semplice, almeno dentro il movimento, il cammino di Appendino, che non ha aperti nemici fra i suoi. Ma un altro tema, che vale per Roma come per Torino, si pone: come si atteggerà il Pd nel confronti delle candidate pentastellate? Sarà pronto ad appoggiarle, in nome dell' alleanza di governo, o peseranno altre ragioni, come quelle che finora hanno sostanziato l' attività dem da oppositori sia al Campidoglio che al Palazzo civico? A Roma, ieri, il gruppo consiliare del Pd ha messo le mani avanti: «L' operato di Virginia Raggi? Bocciato su tutti i fronti».

alessandro di battista virginia raggi

raggi di maio

E chiude anche il segretario torinese Mimmo Carretta: «Non c' è nessuna ipotesi di alleanza, né con Appendino né con candidati civici». Ma non tutti gli esponenti dem, soprattutto quelli che frequentano Roma o hanno incarichi di governo, la pensano cosi. Improbabile, insomma, pensare oggi a intese nelle due città ma poi bisognerà valutare la moral suasion dei vertici dell' alleanza giallorossa. E, per Pd e M5S, ci sarebbe sempre la possibilità di correre separati e convergere al secondo turno. «Ipotesi ancora decisamente premature, se non fantasiose - sibila l' eurodeputato grillino Ignazio Corrao, favorevole al secondo mandato per i sindaci - Di qui alle elezioni amministrative del 2021 c' è ancora un anno. E chissà in che scenario ci troveremo: ci sarà, ad esempio, ancora l' attuale governo?».

VIRGINIA RAGGI CANTA CON ALESSANDRO DI BATTISTA CARLO SIBILIA carlo sibilia giuseppe conte chiara appendino alessandro di battista 2

virginia raggi luigi di maio quando di battista raggi taverna di maio lombardi frongia e de vito chiedevano il carcere per marino con le arance in campidoglio virginia raggi roberta lombardi

CARLO SIBILIA CARLO SIBILIA alessandro di battista chiara appendino 1