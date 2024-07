9 lug 2024 13:20

“UN BEL PEZZO DELL’ESTABLISHMENT POLITICO ITALIANO DOVREBBE MEDITARE SULLA SCELTA DI MACRON DI FAR VOTARE I FRANCESI” - MICHELE SERRA SFERZA CHI, IN ITALIA, HA SEMPRE AVUTO PAURA DELLE ELEZIONI: “SE IN ITALIA LA DESTRA POPULISTA È AL GOVERNO, FORSE È ANCHE PERCHÉ AI SUOI AVVERSARI È MANCATO IL CORAGGIO DI BATTERSI NELLE URNE QUANDO SAREBBE STATO GIUSTO FARLO. E MAGARI ANCHE VINCENTE. DARE LA PAROLA AL POPOLO SIGNIFICA TIRARE UNA RIGA DEFINITIVA SULL’ACCUSA, MICIDIALE IN DEMOCRAZIA, DI TEMERLO”