“È BELLO A FARE L'OMOSESSUALE CON IL CULO DEGLI ALTRI” – LA FRASE OMOFOBA DI DOMENICO DI GIORGIO, CANDIDATO (LEGHISTA) A SINDACO PER IL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, IN PROVINCIA DI SALERNO – DOPO L’AFFERMAZIONE IN UN COMIZIO E’ SCOPPIATO IL PUTIFERIO. L’ARCIGAY ATTACCA: “DESTRA APPROSSIMATIVA CHE SI QUALIFICA DA SOLA” – MA DI GIORGIO RISPONDE: “ERA UNA FRASE GOLIARDICA, NON VOLEVO OFFENDERE” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Ersilia Gillio per www.corriere.it

«Dai noi si dice: è bello a fare l'omosessuale con il culo degli altri». La frase, pronunciata nel corso di un comizio dal candidato sindaco, il leghista Domenico Di Giorgio, ha scatenato numerose polemiche. Siamo a Montecorvino Pugliano, cittadina del Salernitano da 11mila abitanti che nelle prossime ore tornerà al voto per il rinnovo del Consiglio comunale. La frase è buttata lì durante una parte dell'intervento del politico, quando stava affrontando il tema di alcuni espropri.

I primi a protestare sono stati i vertici dell'Arcigay Salerno. «E pensare che avevamo chiesto, attraverso la campagna A far Comune Comincia Tu - rileva Francesco Napoli, commissario Arcigay - proprio ai candidati di esercitare il diritto di tribuna, utilizzando linguaggi rispettosi dell'avversario e delle minoranze, delle donne e delle persone lgbtqia+».

In queste settimane Arcigay ha monitorato comizi e apparizioni pubbliche. «Questo episodio - continua Napoli - non fa bene a chi pronuncia frasi di questo tipo, non fa bene alla politica e non è educativa per le comunità. Semplicemente è un linguaggio che stuzzica un'ironia di basso profilo, un parlare alla pancia mediocre delle comunità invece di accompagnarle a una crescita umana e sociale che meritano.

La querelle, invece, si gioca sul senso della frase per Di Giorgio. E' tutta, per il candidato sindaco, questione di «vecchi modi di dire». Intendendo «fare scelte improvvide, sapendo che le conseguenze ricadranno su altri». Chiamato in causa, Di Giorgio, già sindaco in passato di Montecorvino Pugliano, replica sottolineando la sua costante correttezza. […]

