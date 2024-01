“BENITO MUSSOLINI NON ERA UN CRIMINALE, MA UNO STATISTA. UNO DEI MIGLIORI CHE L'EUROPA ABBIA AVUTO” – SE VOLETE SAPERE CHI È EMANUELE POZZOLO LEGGETE COSA SCRIVEVA SUI SOCIAL BEN PRIMA CHE IL COLPO DI PISTOLA PARTITO DALLA SUA PISTOLA LO RENDESSE “FAMOSO” – NEL 2012 DEPLORAVA IL LATO "GESTIONALE" E NON QUELLO "IDEOLOGICO" DEL FASCISMO E NEL 2015 SI SCAGLIAVA CONTRO L’ALLORA PRESIDENTE DELLA CAMERA LAURA BOLDRINI: “NON È NEMMENO DEGNA DI PRONUNCIARLO IL NOME DI BENITO MUSSOLINI” – LE CITAZIONI DI LEON DEGRELLE E…

Marco Zonetti per Dagospia

andrea delmastro emanuele pozzolo

Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia finito nella bufera per lo sparo partito dalla sua pistola ferendo il genero di un agente di scorta a Capodanno, fino a ieri non era certo uno dei parlamentari più celebri del partito di Giorgia Meloni. Tutto è cambiato, ovviamente, con la notizia della festa dell'ultimo dell'anno finita col botto (di pistola), notizia che ha reso il deputato vercellese piuttosto celebre.

E, come sempre capita in questi casi, in rete ricompaiono dalle nebbie del passato dichiarazioni, commenti e disamine del personaggio assurto improvvisamente agli onori o ai disonori della cronaca.

i post di emanuele pozzolo sui social 3

Scartabellando nei profili social di Pozzolo, si scoprono per esempio diverse citazioni di Benito Mussolini, che in una risposta a un interlocutore su facebook, il parlamentare di FdI definisce "non un criminale, ma uno statista. Uno dei migliori che l'Europa abbia avuto." Precisando che: "I criminali si processano e si condannano (in caso di colpevolezza), gli statisti si ammazzano".

Nella stessa risposta, Pozzolo rivendicava quindi che la sua passione politica nasce dal fenomeno storico del fascismo, del quale egli deplorava nel 2012 il lato "gestionale" e non quello "ideologico".

emanuele pozzolo

Anche su twitter, ora divenuto X, l'onorevole Pozzolo cita varie volte Mussolini. In un tweet del 2017 dalla tempistica peculiare poiché pubblicato il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, l'esponente di FdI menzionava la frase del Duce: "La lotta è l'origine di tutte le cose perché la vita è tutta piena di contrasti." Aggiungendo l'hashtag #onore accanto al nome Benito Mussolini.

Quindi, il 18 aprile 2015, Pozzolo se la prendeva con l'allora presidente della Camera dei Deputati e la rimproverava: "La 'signora' Laura Boldrini non è nemmeno degna di pronunciarlo il nome di Benito Mussolini!".

i post di emanuele pozzolo sui social 2

Il 17 maggio 2012, inoltre, Pozzolo condivideva su twitter un'intervista a Mario Borghezio con la didascalia "Hitler? 'Ha fatto cose buone. E i nazisti erano bravi ecologisti". Per poi, il 22 marzo 2018, ritwittare una citazione di Leon Degrelle, una delle figure principali del neonazismo e paladino del nazionalsocialismo.

Del resto, lo stesso Pozzolo, nel marzo 2019, dichiarava su facebook di non offendersi se gli danno dell'intollerante, del reazionario e del fascista. "Io me ne frego" aggiungeva.

i post di emanuele pozzolo sui social 1

Insomma, molti in rete stanno riesumando i tweet e i post del deputato di FdI, tra cui uno in cui sostiene di preferire "pistole e fucili" ai "giochi da femmine" (corredato dal recentissimo commento di un utente: "Ce ne siamo accorti"). Ed è facile intuire che, nei prossimi giorni, al ritorno di tutti i talk show dopo le festività, il caso dello sparo di Capodanno sarà ampiamente dibattuto.

emanuele pozzolo contro il ddl zan

Chissà se Giorgia Meloni si è pentita di aver rinviato al 4 gennaio la conferenza stampa di fine anno...

