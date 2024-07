“BERIZZI NON GIOCA A CALCIO CON I FASCISTI? E IO NON GIOCHEREI A CALCIO CON BERIZZI” – IGNAZIO LA RUSSA, NELLA FOGA DI ATTACCARE IL GIORNALISTA “ANTIFA” DI “REPUBBLICA”, NON SI RENDE CONTO CHE SI È AUTO-DEFINITO FASCISTA – LE SCANDALOSE FRASI DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO SU ANDRA JOLY, IL CRONISTA PICCHIATO DAI MILITANTI DI CASAPOUND, SCATENANO LA BOLDRINI: “NEL 2019 SOSTENEVA CHE BISOGNA LEGITTIMARE CASAPOUND, ORA NON HA PRESO LE DISTANZE…”

Oggi il presidente del Senato @Ignazio_LaRussa mi ha citato per confermare che la seconda carica dello Stato italiano è un fascista. Se la suoni e se la canti. Ribadisco: coi fascisti neanche un caffè. Con voi abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945 e non è stato un pareggio pic.twitter.com/Pz8VoItcrq — Paolo Berizzi (@PBerizzi) July 23, 2024

laura boldrini al pride di roma

BOLDRINI, INCREDIBILE CHE LA RUSSA NON CONDANNI CASAPOUND

(ANSA) - "Lasciano stupefatti le parole pronunciate ieri dal presidente del Senato Ignazio La Russa durante la Cerimonia del Ventaglio.

Non solo la seconda carica dello Stato ha motivato l'aggressione di CasaPound ai danni del giornalista della Stampa Andrea Joly spiegando che lui non si era qualificato come tale, come a dire che è legittimo picchiare una persona che filma una qualsiasi scena che si verifica in un luogo pubblico, ma non ha neanche preso le distanze dalla sua dichiarazione del 2019 in cui sosteneva che bisogna legittimare CasaPound, un movimento i cui militanti si autodefiniscono fascisti e che troppo spesso ricorrono alla violenza fisica contro chi ritengono sia un nemico politico.

andrea joly aggressione

Lo sanno bene i ragazzi di Sinistra universitaria picchiati, proprio da appartenenti a CasaPound, al ritorno dalla manifestazione delle opposizioni di Piazza Santi Apostoli lo scorso 19 giugno. Solo per citare uno degli ultimi eventi.

Una posizione davvero incredibile, quella del presidente La Russa che ha perfino messo sullo stesso piano un evento di CasaPound e la Festa dell'Unità, come se il maggiore partito della sinistra fosse minimamente paragonabile ai neofascisti violenti.

andrea joly aggredito da militanti di estrema destra a torino 2

Ha ragione il direttore della Stampa Andrea Malaguti quando dice che Ignazio La Russa mette a disagio perché non è accettabile che la seconda carica della Repubblica nata dalla Resistenza dica cose del genere. "Siamo al di sotto del limite morale inferiore" conclude Malaguti nel suo editoriale di oggi. Come dargli torto". Lo dichiara Laura Boldrini deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

L'IRRESISTIBILE RICHIAMO ALLA NOSTALGIA PIÙ CUPA

laura boldrini foto di bacco

Estratto dell’articolo di Montesquieu per "la Stampa"

[...] Gianfranco Fini non ha lasciato discepoli [...] Dove continuano ad incrostarsi dubbi concreti, concretissimi, nella distanza psicologica dalle prodezze del fascismo e del suo campionario ideologico, è nelle tracce tenaci lasciate dalla breve permanenza [...] di una audace cronista di Fanpage nella formazione giovanile del primo partito di governo .

Agli imbarazzi e alle ambiguità del capo del governo all'epoca, e alla assenza di parole e atti concreti e inequivoci, si aggiunge ora , oltremodo inquietante, la notizia che nemmeno quel minimo di pulizia sbandierata era reale.

andrea joly aggredito da militanti di estrema destra a torino 3

Nessuna rimozione dall'alto, dubbi sulle dimissioni dal basso. Perché, tra i giovani del partito del presidente del Consiglio, proliferano i caratteri che, sommati, fanno venire in mente e formano l'ideologia del fascismo? Antisemitismo e "compagnia cantante"? Soprattutto tra i giovani più apprezzati dai capi del partito? A questo punto le parole, ammesso che ne arrivino, non bastano davvero più. E non solo in relazione agli interessi delle opposizioni .

andrea joly aggredito da militanti di estrema destra a torino 4 andrea joly aggredito da militanti di estrema destra a torino 1 laura boldrini