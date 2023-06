“BERLUSCONI CI DISSE CHE ERA GRAVISSIMO CHE AVESSIMO SCRITTO CHE AVEVA I CAPELLI FINTI” – ANTONIO PADELLARO RICORDA IL CAV: “CI INVITÒ A PALAZZO GRAZIOLI PER SINCERARCI CHE FOSSERO VERI. GRAZIE A LUI VENDEVAMO PIÙ COPIE DEL ‘FATTO QUOTIDIANO’ - QUANDO LUI VENNE SOSTITUITO DA MONTI, CI FU CHI AL FATTO STAPPÒ UNA BOTTIGLIA. IO DISSI: SIETE DEGLI IMBECILLI, STATE SEGANDO IL RAMO SU CUI SIAMO SEDUTI” – QUELLA VOLTA A CENA A CASA DI MELANIA RIZZOLI: “BERLUSCONI SI ECCITÒ MOLTISSIMO PARLANDO DI…”

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

“Berlusconi mi mancherà: con lui non ci si annoiava mai in politica. Il Cavaliere ha creato un bipolarismo personale: l’Italia era divisa tra suoi fan e antiberlusconiani, e noi del Fatto eravamo i protagonisti per questi ultimi, venivamo accolti come rockstar nei palazzetti pieni. Una volta dissi a Berlusconi che lui aveva fatto la fortuna dei suoi amici ma soprattutto dei suoi avversari: noi vendevamo più copie, sono stati scritti libri e fatti film. Noi ad esempio, quando il Cav. ha cominciato a declinare, noi del Fatto abbiamo perso copie”.

Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’editorialista del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Quando lui venne sostituito da Monti, ci fu chi al Fatto stappo’ una bottiglia per festeggiare. Io entrai in redazione e dissi: siete degli imbecilli, state segando il ramo su cui siamo seduti”.

Il fondatore di Fi chiamò mai per lamentarsi per uno dei vostri pezzi? “Una volta ci chiamò e ci disse che era gravissimo che avessimo scritto che aveva i capelli finti, invitandoci ad andare a palazzo Grazioli per sincerarci che fossero veri”.

E’ vero che una volta cenaste insieme? “Si, eravamo a casa di Melania Rizzoli, lui venne con Francesca Pascale. Cav. mi portò in regalo una scatola di cravattoni, stile manager di Mediaset, che ancora conservo gelosamente. E nella stessa occasione – ha spiegato a Un Giorno da Pecora il giornalista - si eccitò parlando di Balotelli, all’epoca giocatore del suo Milan: ci raccontò di come gli aveva spiegato come si fa gol...”

