“BERLUSCONI HA DIFFICOLTÀ A CAPIRE CHI NON LO AMA” – A “L'ARIA CHE TIRA” ALESSANDRA GHISLERI SVELA UN ANEDDOTO SUL CAV: “UN GIORNO, QUANDO AVEVA IL 75 PER CENTO DI FIDUCIA SECONDO I SONDAGGI, LUI MI CHIESE PERCHÉ IL 25 PER CENTO RIMANENTE NON LO AMASSE. È INSITO NELLA SUA NATURA, VUOLE RACCONTARE COME LUI SI VEDE…” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

alessandra ghisleri foto di bacco (2)

Svela un aneddoto su Silvio Berlusconi in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, la regina dei sondaggi Alessandra Ghisleri. Il Cavaliere, racconta la direttrice di Euromedia Research "non vuole intermediari. Un giorno quando aveva il 75 per cento di fiducia secondo i sondaggi, lui fece una pausa e mi chiese perché il 25 per cento rimanente non lo amasse".

E quindi, osserva Alessandra Ghisleri: "È insito nella sua natura, Berlusconi ha difficoltà a capire chi non lo ama, vuole raccontare come lui si vede". Basta vedere la pubblicità che ha fatto sui giornali, prosegue la sondaggista, "per capire com'è. È come Instagram quando mettiamo le foto della parte migliore di noi".

SILVIO BERLUSCONI

Intanto, secondo l'ultimo sondaggio della Ghisleri per Porta a porta, il Pd sale attestandosi come il primo partito con il 21,6% mentre, cala FdI che si ferma al 18,9 seguita dalla Lega al 18,5 per cento. Il Movimento 5stelle invece perde, secondo la sondaggista, l'1.3 per cento, fermandosi al 14.4 per cento. Forza Italia di Berlusconi sarebbe oggi all'8.2 per cento con un calo di mezzo punto percentuale. Se si guarda alle coalizioni, quella di centrodestra (Fdi + Lega + Fi + Altri di Centrodestra) otterrebbe il 47.2 per cento, mentre quella di centrosinistra (Pd + M5S + Mdp-Art.1 + SI) si fermerebbe al 40.

VIGNETTA MANNELLI - SILVIO BERLUSCONI PAPI ETERNO

Ghisleri SILVIO BERLUSCONI silvio berlusconi SILVIO BERLUSCONI ALESSANDRA GHISLERI ghisleri alessandra ghisleri