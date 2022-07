25 lug 2022 11:37

“BERLUSCONI PRESIDENTE DEL SENATO? STARÀ A LUI DECIDERE. MA NON C'È ALCUN ACCORDO” - TAJANI: “LUI CHE HA FATTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER 10 ANNI, SI METTE A TRATTARE PER FARE IL PRESIDENTE DEL SENATO? MI SEMBRA RIDUTTIVO. EVIDENTEMENTE CERTA STAMPA DI SINISTRA LO VEDE COME COLLANTE DEL CENTRODESTRA E IL FATTO CHE NON SIANO RIUSCITI AD ELIMINARLO DALLA VITA POLITICA DÀ FASTIDIO. IL PPE MI CANDIDA A PALAZZO CHIGI? STO BENE DOVE STO…”