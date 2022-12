LA “BESTIOLINA” DI MONICA CIRINNÀ TORNA A CUCCIA – PER TRE LEGISLATURE I SOCIAL DELL’EX PARLAMENTARE DEM SONO STATI GESTITI DA UN HATER CHE SI FIRMAVA “S” E RISPONDEVA CON OFFESE E DILEGGI AI POST CRITICI – ESEMPIO: “OMINIDE, QUI L'UNICO TROLL CHE NON SI VEDRÀ PIÙ SEI TU. TIRIAMO LA CATENA”. OPPURE: “I MINUS HABENTES COME LEI NON HANNO CHE I SOCIAL PER SCARICARE LE FRUSTRAZIONI” – DIETRO LA SIGLIA “S” SI CELA L’ARCHEOLOGO SIMONE BARBIERI, IL CUI NOME HA FATTO CAPOLINO ANCHE NELL'INCHIESTA “MONDO DI MEZZO”…

S.D. per “Tpi”

monica cirinna foto di bacco

Monica Cirinnà sceglie un hater come social media manager. «Ominide del Texas, qui l'unico troll che non si vedrà più sei tu. Tiriamo la catena», risponde "S" direttamente dal profilo della senatrice paladina dei diritti civili, a chi la giubilava per la mancata rielezione in Parlamento.

Le unioni civili «permettono a migliaia di persone di vivere in un paese civile dove i Minus habentes come lei non hanno che i social per scaricare le frustrazioni e le impotenze. Provi con preparazione H, ma non come dentifricio come di solito».

Così, senza risparmiare epiteti in difesa della leonessa, "S" dà fondo all'immaginazione pur di offendere i contestatori. Dopo anni di performance, gli appassionati si sono interrogati ironicamente sul suo futuro: «In questo triste momento, l'unica cosa che mi preoccupa è la sorte del povero "S" che rimarrà disoccupato».

post social media manager di monica cirinna

Insomma, "S" spende tutto se stesso per la causa, ma quella sigla sembra proprio essere una presa di distanze preventiva della senatrice rispetto ai contenuti scritti dal suo assistente che invece di moderare le discussioni le aizzano in maniera provocatoria e voluta.

Dietro la bestiolina della Cirinnà si cela Simone Barbieri, archeologo prestato da tre legislature all'assistenza parlamentare, vicino alle sigle Lgbt e il suo nome fa capolino nelle carte dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Insomma, "S" è tutto quello che non dovrebbe fare un social media manager.

post social media manager di monica cirinna 1 post social media manager di monica cirinna 2 post social media manager di monica cirinna 2 4 monica cirinna foto di bacco post social media manager di monica cirinna 3 MONICA CIRINNA E LA CAMERIERA MEME BY ANNETTA BUSETTI MEME SUL CANE DELLA CIRINNA montino cirinna 9 cirinnà montino villa capalbio cirinnà montino villa capalbio monica cirinnà I SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNA - MEME