21 ago 2024 14:54

“BIBI” È IL VERO OSTACOLO ALLA PACE – SAREBBE STATO NETANYAHU “IN SOLITUDINE” A DECIDERE L’UCCISIONE DEL LEADER DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH: IL PREMIER AVREBBE INFORMATO SOLTANTO UN CIRCOLO RISTRETTO DI FEDELISSIMI, SENZA CONSULTARE IL GABINETTO DI GUERRA. E PER QUESTO POTREBBE RISCHIARE UN’INCHIESTA PER “ECCESSO DI AUTORITÀ” – PER IL PRIMO MINISTRO, IL CONFLITTO È L’UNICA SPERANZA PER RIMANERE AL POTERE: MA COM’È POSSIBILE CHE L’INCURSIONE IN IRAN (HANIYEH ERA A TEHERAN PER L’INAUGURAZIONE DELLA PRESIDENZA DI PEZESHKIAN) SIA STATA NASCOSTA AGLI AMERICANI, CHE TUTTO VEDONO E SANNO?