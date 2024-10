“BIBI”, ORA BASTA – ISRAELE CONTINUA A COLPIRE LE POSTAZIONI DELLA MISSIONE UNIFIL DELLE NAZIONI UNITE IN LIBANO: UN TANK DELLO STATO EBRAICO HA SPARATO A UNA POSTAZIONE DEI CASCHI BLU – SEDICI PAESI EUROPEI (RIUNITI IN UN VERTICE CON I PAESI DEL GOLFO) AVEVANO APPENA FATTO UN APPELLO: “MASSIMA PRESSIONE POLITICA E DIPLOMATICA AFFINCHÉ NON SI VERIFICHINO NUOVI INCIDENTI”. MA NETANYAHU, AL SOLITO SE N’È FREGATO – IL RAMOSCELLO D’ULIVO DEL GOVERNO DI TEL AVIV: “UNIFIL HA GRANDE IMPORTANZA, È HEZBOLLAH CHE USA IL PERSONALE ONU COME SCUDO UMANO”

Unifil, tank israeliano ha sparato su nostra postazione

BENJAMIN NETANYAHU CONTRO EMMANUEL MACRON

(ANSA-AFP) - L'Unifil ha denunciato che un carro armato israeliano ha sparato contro una sua postazione nel sud del Libano.

16 Paesi Ue di Unifil, 'massima pressione su Israele

(ANSA) - La "volontà condivisa di esercitare la massima pressione politica e diplomatica su Israele, affinché non si verifichino ulteriori incidenti" è stata espressa dai ministri della Difesa di16 PAesi europei che partecipano ad Unifil in una videoconferenza promossa dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e dal ministro francese Sébastien Lecornu. "Allo stesso tempo, è stato chiarito che Hezbollah non può utilizzare il personale di Unifil come scudo nel contesto del conflitto", spiega la Difesa.

Katz, 'Unifil ha grande importanza, ruolo per dopoguerra'

base unifil

(ANSA) - "Israele attribuisce grande importanza alle attività di Unifil e non ha alcuna intenzione di danneggiare l'organizzazione o il suo personale. Inoltre, Israele ritiene che l'Unifil svolga un ruolo importante nel 'giorno dopo' la guerra contro Hezbollah". Così su X il ministro degli Esteri israeliano Katz. "È Hezbollah a usare il personale Unifil come scudi umani, sparando deliberatamente ai soldati dell'Idf da luoghi vicini alle postazioni Unifil per creare attriti. Israele continuerà a fare tutto il necessario per ripristinare la sicurezza dei suoi cittadini" e "continuerà a compiere ogni sforzo per evitare di danneggiare l'Unifil".

