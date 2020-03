“BISOGNA CHIUDERE TUTTO SUBITO” - SALVINI INCALZA IL GOVERNO: “ABBIAMO PORTATO VOCI DI CHI CHIEDE MISURE DRASTICHE SUBITO, DI CHIUDERE TUTTO SUBITO PER RIPARTIRE SANI. MA LA RISPOSTA È STATA NO. QUINDI TOTALE INCERTEZZA. CI HANNO DETTO: 'VI FAREMO SAPERE'...SE QUESTO VIRUS SI PROPAGASSE IN TUTTA ITALIA…NON VORREMMO TRA 10 GIORNI TORNARE A PALAZZO CHIGI”

CORONAVIRUS: SALVINI, CHIUDERE TUTTO SUBITO

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Esprimo sostegno pieno ai governatori, ai sindaci e ai cittadini che chiedono misure ferme, certe, sicure. Salvo i servizi essenziali, è necessario chiudere tutto subito, per poter ripartire il prima possibile. Speriamo che, almeno questa volta, ci ascoltino". Lo scrive su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "L'emergenza sanitaria, economica e sociale si affronta e si batte tutti insieme!".

SALVINI E CONTE

SALVINI, GOVERNO HA DETTO NO A MISURE DRASTICHE

(ANSA) - "Finalmente qualcuno ci ha ascoltato. Esco preoccupato, abbiamo portato voci di chi chiede misure drastiche subito, di chiudere tutto subito per ripartire sani. Ma la risposta è stata no. Quindi totale incertezza. ". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini dopo l'incontro dei leader dell'opposizione con Giuseppe Conte. "Ci hanno detto:'Vi faremo sapere'... Noi stiamo dimostrando responsabilità, voglia di dialogo e compattezza. Non sono contento di quello che ho sentito: non ci sono tempi certi per l'economia e non si rendono conto dell'emergenza sanitaria". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini dopo l'incontro dei leader dell'opposizione con Giuseppe Conte.

CORONAVIRUS:SALVINI, ORA CHIUDERE, IL NOSTRO L'ABBIAMO FATTO

(ANSA) - Se questo virus si propagasse in tutta Italia, ricordo che nel sud non c'è lo stesso sistema sanitario. Quindi non vorremmo tra 10 giorni tornare a a Palazzo Chigi portando di nuovo non il nostro ma il parere dei medici. Meglio chiudere per venti giorni che non capire cosa fare. Il nostro l'abbiamo fatto. Abbiamo la coscienza a posto". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini dopo l'incontro dei leader dell'opposizione con Giuseppe Conte.

CORONAVIRUS: SALVINI,MANCA RISPOSTA DECISA,ANCORA INCERTEZZA

(ANSA) - "Se uno dovesse riavvolgere il nastro si può dire che se avessero ascoltato i medici e gli amministratori del nord a febbraio non saremmo qui. Non c'è una risposta precisa: vorrei che qualcuno dicesse apro tutto o chiudo tutto ma no a incertezza". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini dopo l'incontro dei leader dell'opposizione con Giuseppe Conte. "Come si fa a tenere negozi aperti, uffici pubblici aperti, e dire di non uscire? L'unica micro soddisfazione che forse si avvicinano ai 10 miliardi. Se arrivano a 30 miliardi ci risparmiamo altre sette visite".

CORONAVIRUS: SALVINI, SULLO SFONDO IL SILENZIO DELLA UE

(ANSA) - "Sullo sfondo c'è il nulla, e il silenzio dell'Europa che dimostra ancora una volta in più la sua lontananza dai cittadini". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo sul Coronavirus.