"Non la conosco, ma deve essere estremamente sexy se non gliel'ha mai data". Utilizza una battuta l'attore porno Rocco Siffredi per commentare la battuta di Silvio Berlusconi sulla candidata del Centrodestra alle elezioni regionali in Calabria, Jole Santelli ('In 26 anni non me l'ha mai data'). "Berlusconi lo fa apposta, è autoironico e dice queste cose proprio per far incazzare quelli che lo accusano di essere sessista. Non si tratta di una battuta spontanea, lui si diverte molto a fare il sessista. Diciamo che pensa di essere l'ultimo macho rimasto sulla Terra", afferma Siffredi ad Affaritaliani.it.

Quanto alle Regionali in Emilia Romagna, l'attorno porno, parlando di Lucia Borgonzoni, dice: "L'ho vista in foto, è molto figa". E Stefano Bonaccini? "Non è un uomo che rientra nei miei gusti come estetica, ma d'altronde che posso dire di un mascho?".

Poi parlando del voto di domenica, Siffredi si fa serio e afferma: "Spero che vinca il migliore, ma non mi piacciono gli estremisti e gli estremismi. Io sono per la libertà totale e convinto che con i regimi si perda tantissima libertà. La massima espressione della perversione è il potere e quando tutti hanno il cazzo duro si fanno molti danni". Un riferimento a Salvini? "Lo lascio alla libera interpretazione del lettore", conclude Siffredi.

