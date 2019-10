“LA BOSCHI FORSE HA BISOGNO DI VISIBILITÀ" - DARIO FRANCESCHINI SMONTA LE SPARATE DI MARIA "ETRURIA" CONTRO PD E GOVERNO: “HA DETTO CHE IL PARTITO DEMOCRATICO È IL PARTITO DELLE TASSE. MA GLI AVVERSARI SONO ALTRI, SIAMO NELLA STESSA MAGGIORANZA DI GOVERNO. UNA LOTTA TRA NOI NON SERVE A NIENTE. NON MI SEMBRA ORIGINALISSIMO QUESTO TEMA DELLE TASSE…”

Dario Franceschini critica ferocemente Maria Elena Boschi in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre: "La Boschi ha detto che il Pd è il partito delle tasse. Ma gli avversari sono altri, siamo nella stessa maggioranza di governo", sottolinea il ministro della Cultura, "Una lotta tra noi non serve a niente. Non mi sembra originalissimo questo tema delle tasse, forse c'è bisogno di visibilità".

Ma Franceschini è contrario ai personalismi e crede fortemente nell'esecutivo giallo-rosso: "Dobbiamo trasformare questo governo nell'incubatore di una alleanza tra Pd e Cinque Stelle. Se l'esecutivo fallisse, regalerebbe il Paese alla destra estrema".. Un rischio che pensa il ministro, non si dovrebbe correre alle prossime regionali: "L'Umbria è una sfida tra due schieramenti con un bipolarismo nuovo. Non credo che una regione civile e colta si voglia consegnare alle parole barbare e alla volgarità aggressiva. Se perdessimo, l'alleanza di governo dovrebbe comunque andare avanti".

