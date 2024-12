1 dic 2024 12:15

“IL BRACCIO DI FERRO SALVINI-TAJANI SUL CANONE RAI È UNA PANTOMIMA” – ALDO GRASSO: “QUESTE BAGATELLE NON AVVENGONO PER CASO. SOLLEVARE UN POLVERONE SIGNIFICA NON CHIEDERSI COSA RAPPRESENTI ANCORA IL SERVIZIO PUBBLICO E COME TAGLIARE I COSTI, ANCHE IN VIALE MAZZINI. OGGI È DIFFICILE CAPIRE LE RAGIONI DI QUESTA RAI. MA QUALE GOVERNO RINUNCEREBBE A UN MEGAFONO COSÌ POTENTE?” – “LE LITI DISTRAGGONO DA UN ALTRO PROBLEMA: ENTRO AGOSTO 2025, UNA LEGGE EUROPEA IMPONE CHE I SERVIZI PUBBLICI SIANO INDIPENDENTI DALLO STATO. QUANDO IL SAGGIO INDICA IL PREZZO DA PAGARE LO STOLTO CHIEDE LO SCONTO”