SENZA VERGOGNA - SCHIAFFO IN FACCIA ALLA FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ DAL SENATO DOVE I LAVORATORI, SUPER GARANTITI E STRAPAGATI, SI VEDRANNO RICONOSCIUTO UN AUMENTO DEL 3% CHE SARÀ PAGATO CON CORPOSI ARRETRATI CALCOLATI A PARTIRE DAL 2020 – LA COMMISSIONE CONTENZIOSA HA ACCOLTO IL RICORSO DI UN SINDACATO DEI 600 DIPENDENTI CHE IN MEDIA GUADAGNANO 163MILA EURO LORDI E CHE ORA SI RITROVERANNO ANCORA PIÙ SOLDI IN BUSTA PAGA. POI VI DOMANDATE ANCORA PERCHÉ GLI ITALIANI NON SONO ANDATI A VOTARE…