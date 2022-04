“CAMERATA DONNA ASSUNTA...A NOI!” – L’ULTIMO SALUTO (ROMANO) IN PIAZZA DEL POPOLO TRA INCITAMENTI ALLA MELONI (“ORMAI CI RESTI SOLO TU, SALVINI TE LO MANGI IN UN BOCCONE”) E OMAGGI A DANIELA DI SOTTO, EX MOGLIE DI FINI. “È UNA DI NOI, MICA COME QUEL BADOGLIANO DI GIANFRANCO...” – FINI NON C’E' (“SE ARRIVA, JE MENAMO”) MENTRE SPUNTA GIAMPY TARANTINI... – IL RAMMARICO DI STORACE: “HO CHIESTO A MANCINI DI FAR VENIRE GUALTIERI AL FUNERALE. MA NIENTE, LA SINISTRA HA PERSO UNA GRANDE OCCASIONE DI CIVILTÀ” - VIDEO

Mario Ajello per “il Messaggero”

giorgia meloni foto di bacco

La Pax Assunta, ovvero in nome della vedova di Almirante scomparsa l'altro giorno a 100 anni, viene celebrata nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. In un funerale che riesce a far dimenticare, per una mezza giornata, le divisioni e anche gli odi personali e politici che hanno diviso il mondo che fu missino, poi An e a seguire.

Donna Assunta è riuscita nel miracolo di ricomporre la diaspora intorno alla fiamma della sua simpatia e ci sono tutti quelli che contano intorno alla bara avvolta in una bandiera tricolore portata in chiesa da Gramazio detto Er Pinguino, storica figura della destra romana. La Meloni uber alles.

«Giorgia dai siediti nelle prime file», le dicono e lei che all'inizio sta tra la folla si avvicina ai posti che contano ma non vuole essere protagonista nonostante gli incitamenti: «Ormai ci resti solo tu, e Salvini te lo mangi in un boccone».

daniela di sotto foto di bacco (1)

E Storace, Gasparri, La Russa, Alemanno, Nello Musumeci (il governatore siciliano che fu almirantiano super-doc e adorato dagli ex camerati romani), Isabella Rauti, l'editore Angelucci vestito come un giovincello (ma fa amarcord: «Con Ciarrapico e Donna Assunta eravamo un super trio»), lo storico portavoce almirantiano Massimo Magliaro. Ed ecco Fabio Rampelli, occhio a Lollobrigida e Lavinia Mennuni di FdI e al senatore Peppino Valentino, presidente della Fondazione An.

Si sente dire alle sue spalle: «Non si poteva allestire nella Fondazione la camera ardente per Donna Assunta? Ci sarebbe stata una processione, e Assunta diventata la nuova Evita Peron!».

marisa stirpe foto di bacco

Chi non c'è, in tanto revival di An e di pre-Fiuggi e di post-Fiuggi, è Fini, pupillo poi ripudiato da Donna Assunta. «Se arriva je menamo», si lascia sfuggire un robusto signore con la t-shirt nera. Ma c'è, venerata, l'ex moglie Daniela Di Sotto. «È una di noi», dicono tutti, «mica come quel badogliano di Gianfranco...». E chissà se Daniela, che non ha mai rinnegato le origini e neppure la Lazio, ora diventerà la regina madre del post-fascismo alla romana visto che la titolare non c'è più.

Daniela Di Sotto viene riverita dentro e fuori dalla chiesa («Finché era in carica lei, come moglie, Fini rigava dritto...») in questo mix nobiliare (principi o aristocratici di super destra qua e là nelle sacre navate, e uno si presenta così:

l arrivo del feretro

«Sono Antonio Foschini, segretario particolare del principe Ruspoli»), centrista (occhio a Gianfranco Rotondi che ora punta su Giorgia in chiave neo-leader di una sorta di neo-Pdl, l'ex uddiccino Pino Galati e la moglie ex deputa leghista Carolina Lussana più un altro parlamentare del Carroccio: Mauro Lucentini), pop (ex militanti del Msi dal fisico potente ma diventati bonari dopo gli indimenticabili anni 70 come Er Colonnello, questo il mitico soprannome, che era della sezione di Colle Oppio e racconta: «Mi ricordo qui davanti al comizio di Almirante contro il divorzio che c'era Donna Assunta sotto il palco e diceva: in questo referendum non sono d'accordo con Giorgio ma lo amo lo stesso e sempre di più»), salotto capitolino trasversale (Marisela Federici, Marisa Stirpe: peccato che manca Lellona Bertinotti ma c'è Antonio Razzi il baffuto responsabile che fa i siparietti tivvù) ),

nello musumeci maurizio gasparri foto di bacco (1)

di berlusconismo da cene galanti (guarda chi si vede: Gianpy Tarantini), socialisti come Donato Robilotta (consigliere regionale Psi ma in pista anche successivamente e ottimo personaggio: «Domma Assunta ha difeso Craxi durante Tangentopoli, anche dagli attacchi che venivano da destra»), An con tutte le sue correnti riunite (dalla Destra Sociale a Destra Protagonista) e via così.

Anche con l'immarcescibile mondo missino pariolino e spicca su tutti il magnifico Filippo Pepe, che gli ex camerati chiamano Lippo e lui dall'angolo visuale di Piazza Pitagora e Ungheria sa tutto di questa comunità di affetti (e liti) oltre che di ex ideologie: «Avrei voluto una maggiore partecipazione di tutta la destra, perché Donna Assunta oltre ai buoni consigli portava anche tanti voti». Conferma il democristiano Rotondi: «Era un panzer da tutti i punti di vista. È stata madrina, insieme a Maria Pia Fanfani, alla festa dei miei 50 anni. Berlusconi era seduto in mezzo a queste due super-donne e spariva».

ignazio la russa foto di bacco (3)

L'ALTARE E i familiari? Ovvio: sono al centro della scena. Mancava la figlia Giuliana, perché ha il Covid, ma ci sono gli altri tre e uno di loro, Poldo, aspetta i partecipanti all'ingresso della chiesa: «Ao, so' vent' anni che non ci vediamo...».

Il nipote Lorenzo Pompei legge dall'altare una lettera a Donna Assunta e alla fine si scopre che era una vecchia missiva di Almirante alla moglie: «Tu sei ovunque vado io, ovunque sono io...».

antonio angelucci foto di bacco (2)

Non pochi si commuovono. Ed è molto scosso Storace, il prediletto di Donna Assunta. Racconta: «Stamattina ho chiamato Mancini, il deputato del Pd amicissimo di Gualtieri, e gli ho detto: a Cla', ma metti la fascia tricolore addosso a Gualtieri e fallo venire qui al funerale. Ma niente, la sinistra ha perso una grande occasione di civiltà».

O forse ha voluto evitare imbarazzi. Questo è stato un funerale poco fascio, per dirla con linguaggio retrò, ma piuttosto variegato.

saluto nostalgico per donna assunta almirante (3)

Se però fossero mancati alla fine i saluti romani, la scena sarebbe stata un po' ipocrita. E allora, eccoli: una trentina di braccia tese quando esce. Con il coro più scontato che ci sia, ripetuto tre volte: «Camerata donna Assunta...Presente!». Qualcuno aggiunge: «A noi!». I politici fuori dalla chiesa fanno finta di non sentire e tutti gli altri non si sorprendono e non s' indignano. Mentre la Meloni, quando partono le mani tese e i gridi di battaglia, è già andata via.

