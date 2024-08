28 ago 2024 16:43

“UN CANDIDATO SUBITO O IN LIGURIA SI PERDE” - LA PROTESTA DELLA BASE PD: E’ PRONTA UNA LETTERA DEI CIRCOLI ALLA SCHLEIN PER SOLLECITARE L’INTESA CON I 5STELLE CHE HANNO LANCIATO PIRONDINI. PER I DEM E’ ANCORA IN CAMPO ORLANDO CHE NON ESCLUDE DI FARSI DA PARTE DI FRONTE A UN NOME CHE COMPATTI IL CAMPO LARGO - RESTA ANCORA IL NODO RENZI CON ITALIA VIVA CHE A GENOVA SIEDE NELLA GIUNTA DI CENTRODESTRA DI MARCO BUCCI. I RENZIANI SAREBBERO PRONTI A LASCIARE LA SQUADRA DEL SINDACO - IL TEMPO STRINGE: SI VOTA IL 27 E 28 OTTOBRE