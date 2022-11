21 nov 2022 16:36

“LA CANDIDATURA DI LUIGI DI MAIO NON RIGUARDA UNA PROPOSTA A LIVELLO GOVERNATIVO” - L’UE PRECISA CHE L’INCARICO PER LUIGINO, COME INVIATO EUROPEO NEL GOLFO PERSICO, NON SI DEVE ALL’INIZIATIVA DEL GOVERNO ITALIANO: SI BASA SU “CANDIDATURE LIBERE E SU BASE VOLONTARIA” - LA NOTA ARRIVA DOPO CHE QUEL VOLPINO DI TAJANI AVEVA PROVATO AD ADDOSSARE LA “COLPA” DELLA SCELTA DI DI MAIO AL GOVERNO DRAGHI (“NON È UNA PROPOSTA DI QUESTO GOVERNO MA DI QUELLO PRECEDENTE”)