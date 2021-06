11 giu 2021 10:09

“CASALINO LASCIA O RADDOPPIA” - IACOBONI: “DURANTE IL TOUR PER IL SUO LIBRO A RETI UNIFICATE CASALINO AFFERMÒ PUBBLICAMENTE ‘MI STANNO ARRIVANDO MOLTE OFFERTE, ANCHE IN TV’” - “LA REALTÀ, PURTROPPO, È STATA PIÙ CRUDELE. IERI È STATA UFFICIALIZZATA NEL M5S LA CONTESTATA ASSUNZIONE DI CASALINO AI GRUPPI DI CAMERA E SENATO, PER FARLO OCCUPARE DI ‘COACHING TV’. DUE STIPENDI ANZICHÉ UNO? O UN UNICO STIPENDIO E DOPPIO LAVORO, PERCHÉ QUESTO PASSA IL CONVENTO? IL PROGRAMMA TV IN UN CERTO SENSO È NATO…”