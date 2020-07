26 lug 2020 18:48

“SU CASALINO NOI SIAMO GARANTISTI…" - POVERO TA-ROCCO, DEVE BECCARE ANCHE LA LEZIONE DI MORALITA' DA MARIA ELENA BOSCHI, APPENA TORNATA DA UN GIRO IN YACHT A CAPRI: “PER ANNI I 5STELLE CI HANNO ATTACCATI PER CIÒ CHE HANNO FATTO (O NON HANNO FATTO) I NOSTRI AFFETTI PIÙ CARI. OGGI CHE CASALINO È NELLA STESSA SITUAZIONE PER I SUOI AFFETTI, NOI SIAMO DIVERSI. MOLTO DIVERSI DA LORO. NOI SIAMO SERI…”