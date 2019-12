ANAS IN SU – IL CDA DI ANAS HA FATTO CIAONE A MASSIMO SIMONINI, SPONSORED BY TONINELLI, NOMINATO APPENA UN ANNO FA – SIMONINI HA CHIESTO AIUTO AL SUO AZIONISTA DI CONTROLLO, L’AD DI FS BATTISTI, CHE PERÒ NON LO HA ASSECONDATO (È GIÀ NEL MIRINO DI RENZI) – IN PISTA CI SONO DUE DIRIGENTI MOLTO STIMATI DA PAOLA DE MICHELI: FULVIO SOCCODATO E UGO DIBENNARDO – L’IRA DELL’EX MINISTRO: “SENTO VOCI STRANE CHE…”