5 giu 2023 15:51

“IL CENTRODESTRA È IN PREDA A UNA SCHIZOFRENIA?” – JACOPO COGHE, PORTAVOCE DI “PRO VITA E FAMIGLIA ONLUS” ATTACCA IL PRESIDENTE DEL LAZIO FRANCESCO ROCCA (VOLUTO DA MELONI E LOLLOBRIGIDA) CHE HA CONCESSO IL PATROCINIO AL GAY PRIDE DI ROMA: “MENTRE IN PARLAMENTO LA MAGGIORANZA PROPONE DI RENDERE L’UTERO IN AFFITTO UN REATO, ROCCA APPOGGIA LE PERICOLOSE ISTANZE LGBT COME LE ADOZIONI GAY” – CHE NE PENSA “IO SONO GIORGIA”, DONNA, MADRE E CRISTIANA?