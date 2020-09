“CHE IL CIELO VI FULMINI” - BEPPE GRILLO IN PIENO DELIRIO DI ONNIPOTENZA SI INCAZZA PER LE SUE FOTO BRUCIATE DAI NO-MASK, FA UN APPELLO DIRETTAMENTE AL PAPA: “MI RIVOLGO A TE CHE SEI IL MASSIMO DEGLI ELEVATI. FINCHÉ BRUCIANO LA TUA, POSSO ANCHE CAPIRE, PER CONTRASTI RELIGIOSI, MA CHE BRUCINO LA MIA... DOVRESTI INTERVENIRE DRASTICAMENTE, DICENDO CHE NON SI BRUCIANO LE FOTO DELL' ELEVATO GRILLO, CHE HA CREATO SOLO BENESSERE, COMICITÀ, AMORE VERSO IL PROSSIMO. SE NON PUOI, FAI…”

Dal “Corriere della Sera”

«Francesco, mi rivolgo a te che sei il massimo degli Elevati, non so se hai seguito la notizia secondo cui hanno bruciato le nostre fotografie. Ora finché bruciano la tua, posso anche capire, per contrasti religiosi, ma che brucino la mia... dovresti intervenire drasticamente, dicendo che non si bruciano le foto dell' Elevato Grillo, che ha creato solo benessere, comicità, amore verso il prossimo».

Così in un breve video (intitolato «che il cielo vi fulmini!») Beppe Grillo torna con ironia sulla manifestazione No Mask, dove state bruciate le foto del Papa e del comico. Nel video, sul blog, Grillo si rivolge idealmente al Papa. «Cerca di intervenire, te lo chiedo anche da francescano, visto che il Movimento è nato il giorno di San Francesco. E se non puoi, fai intervenire l' Elevato degli Elevati, che possa punire queste azioni sgradevoli».

