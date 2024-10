30 ott 2024 18:52

“CHI PARLA NON SONO I CRITICI, MA GLI ASCOLTI” – ALDO GRASSO GODE PER LA CHIUSURA DELLA TRASMISSIONE-FLOP DI ANTONINO MONTELEONE SU RAI2, “L’ALTRA ITALIA”: “IO LO AVREI TENUTO E L'AVREI RECLAMIZZATO. COSÌ VA IN ONDA IL TALK SHOW CHE FA LO ZERO VIRGOLA, UN CASO UNICO IN ITALIA” – “DANNO LA COLPA AI GIORNALI, AI CRITICI TELEVISIVI. IN QUESTE OCCASIONI CHI PARLA SONO GLI ASCOLTI. E SE GLI ASCOLTI SONO SPIETATI, BEH, È IL CASO DI CHIUDERLO UN PROGRAMMA. E POI, DICIAMOLO FRANCAMENTE, QUESTO È UNA PROVA CHE PAOLO CORSINI…” - VIDEO