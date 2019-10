“CHI È VERAMENTE DI MAIO L’HO CAPITO ALLE FESTE” - DAVIDE GALANTINO, EX M5S PASSATO CON FRATELLI D’ITALIA, TIRA PER LA GIACCHETTA LUIGINO: “IO SONO SEMPRE STATO DI DESTRA, LUI POLITICAMENTE NON È NIENTE E NEL GRUPPO HA POCHISSIMI ESTIMATORI. ALLE FESTE STA SE LA TIRA, STA IN UN ANGOLO E ASPETTA LA PROCESSIONE. C’È SEMPRE UNA FILA DI…”

Concetto Vecchio per “la Repubblica”

«Mi gridavano: "Venduto!" Il più scalmanato era il deputato M5S Leonardo Donno. Una deputata ci ha tenuto a precisare che ero "un venduto di merda". È partita una mezza rissa in Transatlantico. Nel parapiglia un leghista ha sbattuto la testa. Ed è stato in quel momento che il gruppo di Fratelli d' Italia si è stretto attorno a me, a cerchio: mi sono sentito protetto dal plotone».

Davide Galantino, 40 anni, pugliese di Bisceglie, ex parà della Folgore, racconta il parapiglia dell' altra sera alla Camera quando la presidente di turno Maria Edera Spadoni ha annunciato il suo passaggio dal M5S a Fratelli d' Italia.

Forse erano soltanto delusi per il suo abbandono.

«Ma perché definirmi venduto? Sono io che ho corteggiato Fdi. Ho chiesto io di andare con loro».

Perché ha definito un bluff il M5S?

«Quando sono entrato in Parlamento ho scoperto che le battaglie che facevamo sul territorio, Tap, Ilva, in aula perdevano di valore. Prenda il volantino sugli F35: "Meno armi, più diritti!". È solo uno slogan».

Il Palazzo ha cambiato il Movimento?

«Io ero uno che montava i palchi. Alla Camera ci voleva l' autorizzazione per tutto, anche solo per parlare con un giornalista. Eravamo delle pedine nelle mani di un capo che ti ordina come votare».

Ma questa è sempre stata la natura del grillismo.

«Quando ho espresso vicinanza alla famiglia del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito, arrestato a marzo, mi hanno detto: "Vai col Pd!". Col Pd ci sono andati loro».

Lei è in Fdi perché le hanno garantito una ricandidatura?

«La cosa più comoda che potevo fare era starmene tranquillo nel Gruppo Misto e portare a casa più soldi possibili. Invece mi rimetto in gioco e lavoro sui temi delle forze armate e delle forze dell' ordine, poi se mi ricandidano bene».

È sempre stato di destra?

«Sempre».

Di Maio dice che il M5S non è né di destra né di sinistra.

«È un modo per prendere i voti di tutti, e stare con chiunque».

Anche Di Maio però nasce a destra.

«Non è niente politicamente. Esiste solo lui. Guardi che nel gruppo parlamentare ha pochissimi estimatori. Chi è veramente l' ho capito alle feste...».

Le feste?

«Sì, le feste di Luigi Di Maio. Se la tirava moltissimo. C' era sempre una fila di leccapiedi che si formava per omaggiarlo, lui se ne stava in un angolo e aspettava la processione».

