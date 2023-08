“CHI VUOLE PAGARE MENO E AVERE MENO VADA IN ALBANIA. CHI VUOLE AVERE DI PIÙ VENGA IN PUGLIA” – IL COGNATINO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, RISPONDE AL PREMIER ALBANESE EDI RAMA CHE GONGOLAVA SULL'AUMENTO DEI TURISTI NEL SUO PAESE - FATE SAPERE A "LOLLO" CHE IN ITALIA I VACANZIERI SONO CALATI DEL 30% E IL MOTIVO È SEMPLICE: I RINCARI FUORI MISURA! - IN ALBANIA I SERVIZI TURSTICI COSTANO IL 250% IN MENO RISPETTO CHE DA NOI...

1 - LOLLOBRIGIDA AL MERCATO DI FASANO FA LA SPESA E SFIDA L’ALBANIA: “LA PUGLIA COSTA PERCHÉ VALE”

Estratto dell’articolo di Davide Carlucci per “la Repubblica”

Seduto al tavolo del bar del mercato ortofrutticolo di Fasano, il Cognato d’Italia è attorniato da una dozzina di pretoriani, spiccano il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato e il senatore aspirante sindaco di Bari Filippo Melchiorre. Sono tutti uomini. “Ecco guardi, possiamo fare un discorso sulle pari opportunità”, scherza Francesco Lollobrigida. Qui è pieno di frutta e scappa pure il selfie ironico con i meloni, un classico.

Il ministro dell’Agricoltura arriva poco dopo le nove e mezza. Difende la decisione della sorella di sua moglie di prelevare il 40 per cento degli extraprofiti bancari che, dice, dovrebbe avvantaggiare le famiglie: «Siamo riusciti a intervenire su una scorrettezza a nostro avviso applicata al sistema bancario”. Ma è già in vacanza.

A pochi chilometri c’è la masseria di Ceglie Messapica dove villeggia con Giorgia Meloni e suo marito, Andrea Giambruno, e con la famiglia Gemmato, amici di vecchia data, con annessa figliolanza che stravede per la piccola Ginevra. […]

E difende l’eccellenza tricolore ogni volta che può, il ministro, anche quando risponde sul boom turistico in Albania, annunciando peraltro un possibile viaggio lampo nel Paese delle Aquile proprio in questi giorni: «Sono curioso di vedere con i miei occhi la divaricazione tra l’offerta pugliese di grandissima qualità e quella albanese, che sta cercando di recuperare terreno guardando alle nostre eccellenze. Siamo certi che quello che troviamo qui non lo possiamo ritrovare lì»

Il premier albanese Edi Rama, che gongola con un meme per il controesodo storico che vede gli italiani affollare le spiagge di Valona e Saranda vent’anni dopo lo sbarco della Vlora a Bari, «è simpaticissimo», dice l’attento bodyguard dell’immagine meloniana nel mondo. Ma ognuno al suo posto: «Rama sa che dall’Italia ha tanto da imparare e noi abbiamo tanto da insegnargli.

Ma deve stare nella fascia di qualità che gli appartiene. L’Italia e la Puglia sono molto avanti. Quindi, per carità, con tutto il rispetto per i tanti amici nel Mediterraneo, loro ambiscono a diventare come noi, ma non lo sono ad oggi. Magari fra quindici vent’anni. Per ora chi vuole pagare meno e avere meno va lì. Chi vuole pagare un po’ di più e avere un po’ di più viene qui». […]

2 - VACANZE, ECCO PERCHÉ GLI ITALIANI SCELGONO L’ALBANIA: DAI LETTINI ALLE CENE AL SOGGIORNO PREZZI PIÙ BASSI ANCHE DEL 250%

Estratto dell’articolo di Sandra Riccio per “la Stampa”

L’estate dei rincari porta molte famiglie a cercare mete meno costose per le vacanze. In primo piano in questi giorni c’è l’Albania. Il confronto tra le tariffe italiane e albanesi mette in luce una grande distanza tra i prezzi. Intanto nelle località turistiche del nostro Paese le presenze registrano un calo del 30%.

In Italia i servizi turistici costano fino al 248% in più rispetto alle località balneari dell’Albania, e i fortissimi rincari registrati nel nostro paese sul fronte di strutture ricettive, stabilimenti balneari e ristoranti spingono una consistente fetta di cittadini a scegliere mete estere per le proprie vacanze estive. Lo afferma Consumerismo No Profit, che ha messo oggi a confronto prezzi e tariffe delle principali mete balneari albanesi con quelle del nostro paese.

«Per dormire 7 notti in una delle località di mare più note dell’Albania, dal 21 al 28 agosto in camera doppia, la spesa minima parte dai 175 euro a Valona fino ad arrivare ai 420 euro di Qeparo – analizza Consumerismo –. Se si scelgono strutture esclusive o di lusso, il costo massimo raggiunge i 5.653 euro a Valona, e si attesta sui 2.300 euro nelle altre mete albanesi.

In Italia: nella stessa settimana un soggiorno parte da un minimo di 564 euro a Milano Marittima, 735 euro a San Vito Lo Capo e 889 euro a Villasimius, ma può arrivare, sempre se si scelgono strutture esclusive, a 17.378 euro a Viareggio e oltre 15mila euro a Milano Marittima».

Secondo i calcoli dell’associazione di consumatori, mettendo a confronto 6 note località di mare albanesi con altrettante destinazioni balneari italiane, si scopre che nel nostro paese le tariffe minime delle strutture ricettive risultano più care in media del +130% rispetto all’Albania, con punte del +248% per gli hotel di alta categoria.

Si passa poi agli stabilimenti balneari, che in Italia costano in media il 162% in più rispetto alle coste albanesi: per l’affitto giornaliero di un ombrellone e due lettini si va infatti da un costo medio di 20/30 euro di Milano Marittima ai 30/50 euro di Gallipoli, contro i 10/15 euro dei lidi albanesi.

Albania più conveniente anche sul fronte della ristorazione: un pasto completo a base di pesce costa infatti in media nei ristoranti albanesi tra i 20 e i 25 euro a persona, contro i 45/65 euro dell’Italia. […]

