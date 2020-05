2 mag 2020 08:29

“CHIEDO SCUSA A NOME DEL GOVERNO” - GIUSEPPE CONTE FA MEA CULPA PER I RITARDI NELL’EROGAZIONE DEI SOLDI AI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ: “CI SONO STATI E ANCORA CONTINUANO ALCUNI RITARDI, COME PURE COMPLICATA SI STA RIVELANDO LA PARTITA DEI FINANZIAMENTI. VI ASSICURO CHE CONTINUEREMO A PRESSARE PERCHÉ I PAGAMENTI E I FINANZIAMENTI SI COMPLETINO AL PIÙ PRESTO. NON FARÒ FINTA DI NON SENTIRE I VOSTRI CONSIGLI, LE VOSTRE SOLLECITAZIONI, LA VOSTRA RABBIA…”