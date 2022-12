“CI SARA’ UN IMPATTO NEGATIVO SULLE NOSTRE RELAZIONI” - IL QATAR REAGISCE ALLA DECISIONE DELL’UE DI BLOCCARE L’ACCESSO DI DOHA AL PARLAMENTO EUROPEO DOPO LO SCANDALO CHE HA INVESTITO ALCUNI EURODEPUTATI ACCUSATI DI ESSERE STATI CORROTTI DAL QATAR – “LA DECISIONE DI IMPORRE UNA RESTRIZIONE COSÌ DISCRIMINATORIA PRIMA CHE L'INCHIESTA SIA CONCLUSA AVRÀ UN EFFETTO NEGATIVO SULLA COOPERAZIONE REGIONALE E GLOBALE”

sheikh tamim bin hamad al thani

(ANSA-AFP) - DOHA, 18 DIC - Il Qatar mette in guardia sull'"impatto negativo" che può avere sui rapporti tra il paese del Golfo e l'Ue la decisione di bloccare l'accesso di Doha al parlamento europeo, misura presa in reazione allo scandalo che ha investito alcuni eurodeputati accusati di corruzione in un'inchiesta della Giustizia belga. La decisione di imporre "una restrizione così discriminatoria" prima che l'inchiesta sia conclusa "avrà un effetto negativo sulla cooperazione regionale e globale e sui colloqui in corso su energia, povertà e sicurezza". Lo ha sottolineato un diplomatico del Qatar.