PER ZINGARETTI L'UMBRIA SARÀ COME L'OHIO. UN VERO BANCO DI PROVA PER IL FUTURO DEL CENTROSINISTRA E DELLA POLITICA ITALIANA – IERI IL SEGRETARIO PD A ‘OTTO E MEZZO’ HA PROPOSTO DI “TRASFORMARE IL PATTO PD-M5S IN UNA ALLEANZA ANTI-SALVINI” - MA LA STRADA SARÀ LUNGA E DIFFICILE: "L'ALLEANZA È COMPLICATA, PER NOI E PER LORO. MA SOLO COSÌ SI VINCE. CHE VOGLIAMO FARE? PERDERE E REGALARE L'ITALIA A SALVINI?" - VIDEO