“CI SIAMO PARLATI CON CONTE POCO FA, ABBIAMO COMINCIATO A CHIARIRCI, MA IL GOVERNO NON RISCHIA” – MARIO DRAGHI DAL VERTICE NATO DI MADRID È COSTRETTO A PARLARE DELLE BEGHE DEI CINQUE STELLE, DOPO IL CASINO SCATENATO DALLE RIVELAZIONI SULLE TELEFONATE CON GRILLO, IN CUI “MARIOPIO” AVREBBE CHIESTO LA TESTA CATRAMATA DI PEPPINIELLO – BEPPE-MAO: “MA COS’È QUESTA COSA. COPRITE LA VERITÀ CON LE VOSTRE STORIELLE” – PATUANELLI: “NON C’È NESSUNA SMENTITA, SE FOSSE VERO SAREBBE MOLTO GRAVE”

conte draghi grillo 4

1 - DRAGHI, HO PARLATO CON CONTE, IL GOVERNO NON RISCHIA

(ANSA) - "Ci siamo parlati con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto. Il governo non rischia".

Lo ha detto il premier Mario Draghi a margine del vertice Nato a Madrid. "Avevo cercato Conte questa mattina, mi ha richiamato lui", ha precisato il premier.

MARIO DRAGHI GIUSEPPE CONTE

2 - M5S: GRILLO, MA COS'È QUESTA COSA DI DRAGHI E CONTE...

(ANSA) - "Ma cos'è questa cosa di Draghi e Conte...". Così il garante del M5s Beppe Grillo, lasciando il Senato.

Quando gli è stato domandato se è grave che il premier Mario Draghi parli male del presidente del Movimento Giuseppe Conte, da dietro il finestrino dell'auto Grillo ha fatto un gesto con la mano come a dire 'ma cosa state dicendo'. Grillo dovrebbe rientrare all'hotel Forum dove alle 16.30 ha in programma un incontro con la delegazione del Movimento al governo.

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE

3 - M5S, GRILLO: «DRAGHI CHIEDE DI RIMUOVERE CONTE? COPRITE LA VERITÀ CON LE VOSTRE STORIELLE»

Da www.corriere.it

«Coprite con le vostre storielle la verità». Così il garante del M5S, Beppe Grillo, risponde a chi gli domanda delle dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui il premier Mario Draghi avrebbe chiesto allo stesso Grillo di rimuovere il presidente pentastellato Giuseppe Conte.

Il fondatore dei Cinquestelle ha lasciato l'hotel Forum per raggiungere Palazzo Madama dove avrà un'altra serie di riunioni con i senatori del Movimento.

mario draghi giuseppe conte

4 - M5S, PATUANELLI: PAROLE DE MASI? NON CI SONO SMENTITE, MOLTO GRAVE SE FOSSERO VERE

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Se è vero Draghi telefona a Grillo per parlargli male di Conte? "Mi risulta nella misura in cui leggo anche io i giornali, io non lo so, non c'ero.

Se mi sembra verosimile? Mi sembra verosimile e mi sembra non ci sia nessuna smentita”.

STEFANO PATUANELLI A UN GIORNO DA PECORA

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, riguardo alle parole del sociologo Domenico De Masi rilasciate ieri alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Se quanto raccontato da De Masi fosse vero sarebbe un fatto grave, non trova?

“Si molto - ha detto Patuanelli a Rai Radio1 - ma non aggiungo nulla rispetto a quanto detto da Conte pochi minuti fa parlando con la stampa”.

ARTICOLI CORRELATI

beppe grillo esce dall hotel forum di roma 4 Maria Castellone, Stefano Patuanelli, Giuseppe Conte beppe grillo esce dall hotel forum di roma 5

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI