“I CINQUESTELLE SONO GIÀ SPARITI. SONO ANNI CHE NON ESISTONO PIÙ” - L’EX CAPO DELLA COMUNICAZIONE DEL M5S, CLAUDIO MESSORA: “I 5 STELLE DI CASALEGGIO VOLEVANO DEMOCRAZIA DIRETTA, TRASPARENZA NEI PALAZZI, ERANO CONTRO LA FINANZA SPECULATIVA E I FINANZIAMENTI STATALI. POI FU PROPRIO DI MAIO A DARE IL COLPO DI GRAZIA, INAUGURANDO LA STAGIONE DEGLI INCONTRI CON LE LOBBY A PORTE CHIUSE, DEI PRANZI CON LA TRILATERALE, DELLE RASSICURAZIONI ALLE BANCHE SUI PIGNORAMENTI PIÙ RAPIDI. CASALINO? NOI PREDICAVAMO LA SEMPLICITÀ, LUI VENIVA IN SENATO CON ABITI FIRMATI E CINTURE DI GUCCI. HA UN'AMBIZIONE SENZA FRENI…”

Claudio Messora, nella palude dell'informazione - soprattutto della controinformazione italiana è un caso da studio, simile a quello delle radio libere anni '70. Nato ad Alessandria d'Egitto in un anno imprecisato, quest' ex musicista (ha vinto perfino Castrocaro) è partito come Mazarino della Comunicazione del M5S, pioniere del citizen journalism dinamitardo, vessillifero del sovranismo, nonché tenutario di un sito, ByoBlu, che, solo su Youtube, faceva 100 milioni di visualizzazioni frequentando politica e grandi inchieste spesso a senso unico. Dopo la rottura col M5S, Messora è a oggi a capo di un piccolo impero mediatico che tra, radio, tv e digital sta spazzando via la concorrenza. Il suo de profundis per i 5 Stelle è un po' venato da nostalgia. Un po'. Tra i 5 Stelle s' avverte un delirio diverso.

Grillo che dice a Draghi di licenziare Conte, la crisi di governo. Cosa accadrà? Non è che se i 5 Stelle vanno al voto spariscono (alle elezioni hanno fatto il 2,5%)?

«I 5 stelle sono già spariti. Sono anni che non esistono più per chi li ha eletti. Continuano ad esistere solo nei palazzi. Sono quello che resta di un sogno, come quando la mattina ti svegli a letto tutto sudato».

La scissione di Di Maio. Grillo gli dà del "traditore". Cosa è successo? Chi lo seguirà? Perché tutto questo, diomio?

«Conte aveva ereditato il M5S, capendo che, così come era diventato, alle prossime elezioni non avrebbe più preso un voto. Così ha tentato di riconquistare una fetta di elettorato priva di rappresentanza, contraria all'invio delle armi in Ucraina. Ma questo rischiava di far cadere il governo. Che, se cade, significa che i M5S vanno tutti a casa. Di Maio ha atteso l'esito delle elezioni, e poi si è "messo in proprio" in salvataggio di Draghi. Promettendo un terzo mandato a chi non aveva più speranze...».

È il caos. Qual è la differenza col M5s delle origini? Questo M5S non ha esaurito la sua mission, diventando parte del sistema?

«I 5 stelle di Casaleggio volevano democrazia diretta, trasparenza nei palazzi, erano contro la finanza speculativa e i finanziamenti statali. La mossa dell'Alde al Parlamento Europeo, con M5S che voleva entrare nel partito più europeista in cambio di poltrone e potere, fu l'inizio. Poi fu proprio Di Maio a dare il colpo di grazia, inaugurando la stagione degli incontri con le lobby a porte chiuse, dei pranzi con la Trilaterale, delle rassicurazioni alle banche sui pignoramenti più rapidi. E adesso finisce di smembrare i 5Stelle, per guadagnarsi la gratitudine di Draghi. Per questo Grillo lo chiama traditore».

Hai detto che Rocco Casalino, ti deve molto. In che senso? Cosa consiglieresti nella comunicazione di Conte, ora?

«Lo ha detto lui. In effetti fui io ad assumerlo e a dargli il ruolo di gestione dei rapporti con le tv, a difenderlo da Casaleggio che non lo voleva e poi a caldeggiarlo in sostituzione mia, quando andai in Europa. Il resto lo ha fatto tutto da solo. Era un "grillino" sui generis. Noi predicavamo la semplicità, lui veniva in Senato con abiti firmati e cinture di Gucci. Però è un lavoratore infaticabile e - a differenza mia - ha un'ambizione senza freni. Se vuole aiutare Conte e il M5S ad invertire la parabola, gli consiglierei la comunicazione degli inizi: umiltà e tornare a picconare il sistema da fuori».

Come vedi Di Battista e i duri e puri del M5S? C'è un'altra possibilità per loro?

«Di Battista è stato molto in gamba, uscendo dai palazzi dopo il primo mandato. Si è riservato la possibilità di farne un secondo, e non si è reso corresponsabile del declino. Lui ha l'immagine, i contenuti e la credibilità per rilanciare un Movimento sull'orlo dell'estinzione».