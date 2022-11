21 nov 2022 19:59

“UN CIRCOLO DI PERSONE INTORNO A DRAGHI LE HA SBAGLIATE TUTTE DAL QUIRINALE IN POI” – RENZI CONTRO TUTTI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI TOMMASO LABATE – "LA MORATTI? IL PD DEVE CAMBIARE NOME, CHIAMATELO PARTITO DE COUBERTIN, L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE" – E POI SALVINI “TARANTOLATO”, LA CENA CON CASINI CHE PREPARAVA IL DISCORSO DA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E D’ALEMA: “MI MASSACRANO PER LE CONFERENZE. SE VENDESSI ARMI COME LUI MI PORTEREBBERO VIA IMMEDIATAMENTE” - VIDEO