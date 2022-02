“I COMANDANTI HANNO RICEVUTO L’ORDINE DI INVADERE” - GLI AMERICANI CONTINUANO A SOSTENERE CHE PUTIN ABBIA DECISO DI ATTACCARE L’UCRAINA. MA MOSCA ASPETTA DI AVERE (E CREARE) IL GIUSTO PRETESTO. E INFATTI I RUSSI DENUNCIANO LA MORTE DI UN CIVILE E UN MILIZIANO NEL DONBASS, E L’ALLARME PROFUGHI IN ALTRE DUE REGIONI - DAL CREMLINO DEFINISCONO “PREMATURA” L’ORGANIZZAZIONE DI UN VERTICE BIDEN-PUTIN

1 - UCRAINA: CREMLINO, PREMATURO UN SUMMIT PUTIN-BIDEN

(ANSA-AFP) - Il Cremlino definisce "prematura" l'organizzazione di un vertice Biden-Putin sull'Ucraina.

2 - MOSCA, NON ESCLUSI CONTATTI PUTIN-BIDEN,MA NESSUN PIANO CONCRETO

(ANSA) - Il Cremlino non esclude la possibilità di colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden, ma afferma che al momento non ci sono piani in tal senso. Lo riporta l'agenzia Interfax.

"Naturalmente noi non escludiamo" la possibilità di tenere dei colloqui, "se necessario certamente i presidenti di Russia e Usa in ogni momento possono prendere la decisione di avere dei contatti per telefono o di persona. Questa sarà una loro decisione", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo Interfax, aggiungendo allo stesso tempo che al momento non è prevista l'organizzazione di un summit del genere.

"L'incontro - ha affermato Peskov - è possibile se i leader dei due Paesi lo riterranno opportuno, al momento vi è chiara comprensione sulla necessità di continuare il dialogo a livello di ministri".

3 - UCRAINA: DONETSK DENUNCIA, 'SCONTRI CON SABOTATORI UCRAINI'

(ANSA) - L'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dpr), nel Donbass, citata dalle agenzie russe Interfax e Tass, denuncia combattimenti in corso con un "gruppo di sabotatori" ucraini, che sarebbero riusciti a far saltare in aria un deposito di munizioni di artiglieria dei miliziani filorussi.

"Un gruppo di sabotatori ostili è penetrato nel distretto di Novoazovsk della Dpr alle 08.10 (le 06.10 italiane, ndr) di oggi. Combattimenti sono in corso", dichiara, citato dall'agenzia, il ministero per la sicurezza dell'entità separatista del Donbass.

Uno dei "sabotatori", scrive ancora Interfax, citando il comunicato dei filorussi, sarebbe saltato in aria durante un tentativo di piazzare esplosivo sui binari vicino al terminal ferroviario di Donetsk. "Una borsa con altri esplosivi è stata trovata accanto ai resti del terrorista", dice ancora il comunicato.

4 - KIEV, CHIEDIAMO ALL'UE D'IMPORRE ALCUNE SANZIONI GIÀ ORA

(ANSA) - "Oggi ci aspettiamo delle decisioni, non solo dei messaggi politici. Ci sono tutte le ragioni per imporre una parte delle sanzioni già ora". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba arrivando a Bruxelles per il consiglio Affari Esteri. "L'Ucraina è sotto attacco dal 2014 e quello che stiamo vedendo ora è un'operazione ibrida, con l'aumento delle truppe ai nostri confini, cyberattacchi, guerra d'informazione".

5 - UCRAINA: DONETSK DENUNCIA MORTE DI UN CIVILE SOTTO BOMBE

(ANSA) - Nello scambio di colpi artiglieria con l'esercito ucraino denunciato dalla repubblica autoproclamata di Donetsk, nel Donbass, sarebbe rimasto ucciso anche un civile, oltre a un miliziano.

Lo asserisce la milizia secessionista filorussa, citata dall'agenzia russa Tass. Il civile sarebbe, si afferma, un minatore che stava recandosi al lavoro ed è stato colpito mentre aspettava alla fermata dell'autobus. (ANSA).

6 - UCRAINA: IN ALTRE 2 REGIONI RUSSE EMERGENZA PROFUGHI DONBASS

(ANSA) - Altre due regioni russe hanno proclamato stamani lo stato d'emergenza per l'arrivo di profughi evacuati dalla regione ucraina del Donbass: si tratta di quelle di Penza e di Saratov, che si sono rese disponibili ad accogliere fra i 500 e i 1.500 profughi a testa.

Lo scrive l'agenzia Interfax, che dice che, oltre a quella di Rostov e le due nuove, avevano già proclamato lo stato d'emergenza anche le regioni di Ryazan, Volgograd, Voronezh e Kursk. In quest'ultima, fanno sapere le autorità locali, è arrivato un treno con 525 civili dal Donbass. Nella regione di Rostov, secondo il governo di Mosca, sono già entrati circa 61.000 civili dall'Ucraina.

7 - GIOCHI FINITI, GUERRA A UN PASSO GLI 007: «AI COMANDANTI RUSSI DATO L'ORDINE DI INVADERE»

Luigi Guelpa per "il Giornale"

Valerij Kondratyuk, capo dell'intelligence di Kiev, l'aveva detto in tempi non sospetti. Lo scorso 10 febbraio, in una nota pubblicata in esclusiva da il Giornale, sostenne che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina il 21 febbraio, il giorno successivo alla chiusura delle Olimpiadi.

Ieri la linea dell'attacco imminente è stata abbracciata anche dall'emittente Usa Cbs, che ha rivelato di essere in possesso di informazioni di intelligence secondo le quali i comandanti russi hanno ricevuto l'ordine di procedere all'invasione dell'Ucraina.

L'informativa, rimbalzata anche al comando delle operazioni terrestri di Kiev, si riferisce a un colloquio tra il generale russo Valery Gerasimov e il collega bielorusso Vadim Denisenko. La Cnn va addirittura oltre, e parla del 75% delle principali unità da combattimento di Mosca posizionate a 60 km dal confine ucraino, e di 500 caccia bombardieri pronti al decollo.

Gli 007 di Kiev fanno sapere di un trasferimento di militari e mezzi corazzati russi dalla Siberia e dall'Estremo Oriente alle regioni occidentali della Russia, confinanti con l'Ucraina. Trasporti avvenuti tramite la ferrovia Transiberiana a causa delle grandi distanze e dell'impraticabilità delle strade ghiacciate in inverno. Anche se il ministro della Difesa di Kiev Oleksiy Reznikov afferma che «non ci sono avvisaglie di un attacco imminente».

Il nodo cruciale, almeno in questo frangente, non sembra essere rappresentato da un imminente movimento di truppe, ma da quanto sta accadendo nel Donbass. Ieri mattina una forte esplosione si è registrata nel centro di Donetsk. L'origine della deflagrazione non è chiara, e lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev non aiuta a capire che cosa stia davvero accadendo.

Secondo il Cremlino, numerosi attacchi con artiglieria pesante avrebbero raggiunto Donetsk e altre città dell'autoproclamata Repubblica popolare filorussa. Le forze armate ucraine avrebbero tentato di attaccare le posizioni della repubblica di Lugansk, distruggendo cinque edifici residenziali e uccidendo due civili.

Per Mosca le forze armate ucraine hanno raggiunto il villaggio di Pionerskoye, a 7 km dal confine con la Russia. Kiev rispedisce al mittente le accuse e punta il dito contro gli uomini della Wagner Group, l'agenzia privata di mercenari, al soldo di Putin, che starebbe creando azioni di disturbo per far crescere la tensione e offrire alla Russia un pretesto per l'invasione che la Cbs ritiene imminente.

Nei loro blitz di ieri avrebbero anche ucciso il capitano delle forze terrestri Anton Sidorov, raggiunto al capo da schegge di mortaio. La notizia è stata confermata in serata dal ministro della Difesa ucraina Reznikov. In tutto questo caos di informazioni, l'unica certezza è rappresentata dalla fuga di civili dal Donbass. In 40mila hanno lasciato l'area da venerdì a oggi per cercare rifugio nella regione russa di Rostov. In uno scenario ad altissima tensione, ieri mattina Macron ha telefonato a Putin.

I due hanno parlato per un'ora e 45 minuti, e al termine della conversazione l'Eliseo ha lasciato intendere che la de-escalation è ancora possibile. «Siamo d'accordo che bisogna lavorare ad un cessate il fuoco nell'Ucraina Orientale», ha spiegato. Putin ha ribadito di essere disposto a negoziati, «a patto che finiscano le provocazioni di Kiev», attirando l'attenzione francese anche sulle forniture di armi Nato a Kiev.

Dopo aver sentito Putin, Macron ha telefonato a Zelensky, che poi ha twittato la volontà di «intensificare il processo di pace». Putin e Macron hanno anche concordato una riunione dei loro ministri degli Esteri per l'organizzazione del vertice a più alto livello. Difficile però ipotizzare un summit tra Lavrov e Le Drian se davvero Mosca ha deciso di passare dalle minacce all'azione vera e propria.

