2 mag 2019 09:20

“COME FANNO DI MAIO E I SUOI GIOVANOTTI DEL CLUB DI ARMANI A DIRE CHE ABBIAMO INVERTITO LA ROTTA PER UNO 0,2?” - GIULIO SAPELLI SCHIAFFEGGIA L’ESULTANZA GRILLINA: “NON ABBIAMO ANCORA RAGGIUNTO I PUNTI DI PIL CHE ABBIAMO PERSO NEL 2007. SONO 20 ANNI DI POLITICHE ECONOMICHE SBAGLIATE. NON BISOGNA ILLUDERE LA GENTE, CHE POI TORNA A CASA E VEDE CHE IL FIGLIO NON HA IL POSTO DI LAVORO. FLAT TAX? PAROLE, PAROLE, PAROLE. BISOGNA DIMINUIRE LE TASSE SULLE IMPRESE…L’ECONOMIA NON HA MAI CAMBIATO NIENTE, SERVE UNA SVOLTA CULTURALE”