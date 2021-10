27 ott 2021 16:11

“È COME IN FERIE D’AGOSTO: NON CI STANNO CAPENDO PIÙ NIENTE, MA DA MO’” – MARIO ADINOLFI GONGOLA PER L’AFFOSSAMENTO DEL DDL ZAN, IMPALLINA ENRICO LETTA (“UN ROVINOSO ERRORE DI CALCOLO POLITICO. L’HANNO FREGATO I CATTODEM”) LUXURIA E ALBA PARIETTI E PRECULA FEDEZ (“SI AFFACCI ALLA FINESTRA: FUORI TUTTO E’ MAGNIFICO”) – E ZAN DA’ LA COLPA A "CHI HA SEGUITO LE SIRENE SOVRANISTE" – VIDEO