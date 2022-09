6 set 2022 10:47

“COME STA ANDANDO IL MIO RAGAZZO? SPERO CHE GIUSEPPE FACCIA BENE” – TRUMP NON SI DIMENTICA DEGLI AMICI: INTERCETTATO DA “REPUBBLICA” A UNA RACCOLTA FONDI NEL NEW JERSEY, L’EX PRESIDENTE AMERICANO HA AVUTO PAROLE DI MIELE PER CONTE: “HO LAVORATO BENE CON LUI”. SI DEVE RICORDARE ANCORA DELL’ACCOGLIENZA PER IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BARR NEL FERRAGOSTO DEL 2019, CHE CERCAVA INFORMAZIONI SUL "RUSSIAGATE" – L’ENDORSEMENT STRACULT DI ALLORA, IN CUI SI AUGURAVA CHE “GIUSEPPI” RESTASSE PREMIER (COSA CHE POI AVVENNE)