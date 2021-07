CONTE NON HA FATTO BENE I CONTI – L’AVVOCATO CON LA POCHETTE CERCA UNO SLOT PER ENTRARE IN PARLAMENTO MA HA BISOGNO DEI VOTI DEL PD (VATTI A FIDA'…) - INTANTO FA ASSE CON LETTA SU GIUSTIZIA, SUPPLETIVE E CAMPIDOGLIO. E’ PRONTO PER ROMA UN PATTO PD-M5s PER IL SECONDO TURNO. NON A CASO, DOPO CHE RAGGI HA PERSO LA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE, IL PD NON HA PRESENTATO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA. MA NELLA CAPITALE IL CENTRODESTRA E’ LARGAMENTE IN VANTAGGIO...